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Фронтмен «Ногу свело!» хочет через суд добиться исключения из списка иноагентов

Виктория Шанина
Сегодня в 13:05

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* подал иск к Минюсту с требованием исключить его из списка иностранных агентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Покровского включили в перечень иноагентов 31 марта. Минюст утверждает, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины, «активно взаимодействовал с иностранными структурами и негативно высказывался в отношении граждан России».

После начала военной операции на Украине Максим Покровский высказывался против конфликта, записал несколько антивоенных песен и клипов.

На данный момент Покровский постоянно проживает в США. В своих соцсетях он публикует фото и видео с выступлений в Армении, Финляндии, Грузии, Швеции, Штатах и других странах. Также запланирован концерт в Аргентине.

* Покровский М.С. включен Минюстом в реестр иноагентов.

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