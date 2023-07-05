Фронтмен «Ногу свело!» хочет через суд добиться исключения из списка иноагентов

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский* подал иск к Минюсту с требованием исключить его из списка иностранных агентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.
Покровского включили в перечень иноагентов 31 марта. Минюст утверждает, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины, «активно взаимодействовал с иностранными структурами и негативно высказывался в отношении граждан России».
После начала военной операции на Украине Максим Покровский высказывался против конфликта, записал несколько антивоенных песен и клипов.
На данный момент Покровский постоянно проживает в США. В своих соцсетях он публикует фото и видео с выступлений в Армении, Финляндии, Грузии, Швеции, Штатах и других странах. Также запланирован концерт в Аргентине.
* Покровский М.С. включен Минюстом в реестр иноагентов.