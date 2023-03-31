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Максима Покровского и «Настоящую Россию» включили в реестр иноагентов

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:40

Минюст РФ пополнил реестр иностранных агентов. В него включили музыканта Максима Покровского.

В реестр также попали председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, новосибирский депутат Сергей Бойко и организации «Настоящая Россия» (сооснователи — Борис Акунин, Михаил Барышников и Сергей Гуриев*), «Теплица социальных технологий» и Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие.

По данным министерства, Покровский открыто выступал в поддержку Украины, «активно взаимодействовал с иностранными структурами и негативно высказывался в отношении граждан России».

«Настоящая Россия» выступала с призывами к борьбе с действующей властью России и изменению конституционного строя, пишет Минюст. На сайте также подчеркивается, что один из основателей (Гуриев) включен в реестр иноагентов. Сайт проекта заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры.

На прошлой неделе Минюст признал иноагентами Илью Варламова*, Павла Чикова* и организацию «Парни Плюс/Парни+»*.

* Признаны иноагентами.

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Максим ПокровскийСергей БойкоБорис АкунинМихаил Барышников
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