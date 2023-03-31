Максима Покровского и «Настоящую Россию» включили в реестр иноагентов

«Настоящая Россия» выступала с призывами к борьбе с действующей властью России и изменению конституционного строя, пишет Минюст. На сайте также подчеркивается, что один из основателей (Гуриев) включен в реестр иноагентов. Сайт проекта заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры.