Максима Покровского и «Настоящую Россию» включили в реестр иноагентов

В реестр также попали председатель Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, новосибирский депутат Сергей Бойко и организации «Настоящая Россия» (сооснователи — Борис Акунин, Михаил Барышников и Сергей Гуриев*), «Теплица социальных технологий» и Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие.
По данным министерства, Покровский открыто выступал в поддержку Украины, «активно взаимодействовал с иностранными структурами и негативно высказывался в отношении граждан России».
«Настоящая Россия» выступала с призывами к борьбе с действующей властью России и изменению конституционного строя, пишет Минюст. На сайте также подчеркивается, что один из основателей (Гуриев) включен в реестр иноагентов. Сайт проекта заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры.
На прошлой неделе Минюст признал иноагентами Илью Варламова*, Павла Чикова* и организацию «Парни Плюс/Парни+»*.
* Признаны иноагентами.