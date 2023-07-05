В шоу Джимми Киммела в 2019 году Шварценеггер сам признавался, что в 80-е между ним и Сталлоне было негласное соперничество: «кто снимается в более успешных фильмах, у кого больше мускулы, чьи картины больше заработали в прокате, кто убил больше людей, кто это сделал креативнее, у кого больше ножи и пистолеты». Недавние слова про «Терминатора-2» вновь подтверждают последнюю часть цитаты. В том же интервью Шварценеггер сознался, что намеренно подтолкнул Сталлоне к съемкам в фильме, который заведомо считал провальным. В итоге комедийный боевик «Стой! А то мама будет стрелять» считается одним из самых неудачных проектов в карьере актера с итальянскими корнями.