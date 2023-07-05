Арнольд Шварценеггер хотел, чтобы вторая часть «Терминатора» была более кровавой, чем первая. Поэтому был обескуражен заявлением режиссера картины Джеймса Кэмерона, который захотел сделать из актера «хорошего Терминатора». «Что это вообще значит — хороший Терминатор? Я убил 68 человек в первой части. Во второй я должен убить не меньше 150. Надо повышать ставки! — вспоминал свое возмущение Шварценеггер на прошлой неделе в Музее Киноакадемии. — Резать глотки, стрелять из пушки и сбивать машинами! Я должен переплюнуть Сталлоне. Я так и сказал, что моя главная цель — убить как можно больше людей на экране».
Но Кэмерон осадил главного героя научно-фантастического боевика словами: «Арнольд, прекрати это. Ты больной парень». В итоге в фильме «Терминатор-2: Судный день» персонаж американского актера не убивает ни одного человека.
В шоу Джимми Киммела в 2019 году Шварценеггер сам признавался, что в 80-е между ним и Сталлоне было негласное соперничество: «кто снимается в более успешных фильмах, у кого больше мускулы, чьи картины больше заработали в прокате, кто убил больше людей, кто это сделал креативнее, у кого больше ножи и пистолеты». Недавние слова про «Терминатора-2» вновь подтверждают последнюю часть цитаты. В том же интервью Шварценеггер сознался, что намеренно подтолкнул Сталлоне к съемкам в фильме, который заведомо считал провальным. В итоге комедийный боевик «Стой! А то мама будет стрелять» считается одним из самых неудачных проектов в карьере актера с итальянскими корнями.