Принц Уильям и Кейт Миддлтон лично украсили торт, поздравляя Национальную службу здравоохранения

Принц и принцесса Уэльские лично посетили чаепитие в честь 75-летия Национальной службы здравоохранения, которое прошло в больнице Святого Фомы в Лондоне. Мероприятие устроила группа благотворительных организаций NHS Together, которая с декабря 2020 года находится под покровительством Уильяма и Кейт. Королевская чета не просто появилась на вечере, а приняла активное участие в его подготовке: в сервировке стола и внесении последних штрихов в украшение праздничного торта и капкейков.
«Так нормально?» — с улыбкой спрашивает принц Уильям у жены, добавляя на выпечку щедрую порцию крема. По словам кондитерки Элис Февронии, Миддлтон задавала много вопросов во время процесса: например, интересовалась, как сливочный крем получился таким однородным. «Она упомянула, что пару раз засиживалась допоздна, пытаясь украсить праздничные торты для детей», — добавила Феврония.
Под пение традиционной «Happy Birthday to you» Уильям и Кейт вынесли огромный торт к удивленным гостям. Потом наступило время для разговоров и объятий с присутствующими. Например, королевская чета познакомилась с Анейрой Томас — первым ребенком, родившимся при новой системе здравоохранения 75 лет назад. Кроме того, за столами сидели специалисты, которые искали способы борьбы с Covid-19.