Принц Уильям и Кейт Миддлтон лично украсили торт, поздравляя Национальную службу здравоохранения

Принц и принцесса Уэльские лично посетили чаепитие в честь 75-летия Национальной службы здравоохранения, которое прошло в больнице Святого Фомы в Лондоне. Мероприятие устроила группа благотворительных организаций NHS Together, которая с декабря 2020 года находится под покровительством Уильяма и Кейт. Королевская чета не просто появилась на вечере, а приняла активное участие в его подготовке: в сервировке стола и внесении последних штрихов в украшение праздничного торта и капкейков.