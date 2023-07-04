Французские предприниматели заявили, что ущерб от беспорядков превысил миллиард евро

Ущерб от беспорядков во Франции, которые начались после гибели 17-летнего подростка от выстрела полицейского, оцениваются в сумму более чем 1 млрд евро. Об этом заявил изданию Le Parisien глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье.
Де Безье отметил, что эта сумма не учитывает ущерба, нанесенного туристической отрасли. По информации бизнесмена, протестующие ограбили более 200 магазинов, повредили 250 киосков и уничтожили 300 банковских отделений.
Страховые компании рассчитывают оперативно выплатить всем пострадавшим предпринимателям компенсации. Де Безье также отметил, что протестующие действовали крайне агрессивно.
Бизнесмен рассказал, что они выносили из торговых точек буквально все, включая кассовые аппараты, а затем поджигали магазины. Точные объемы ущерба еще предстоит установить, добавил он.
Поводом к началу беспорядков во Франции стала гибель 17-летнего водителя Наэля М. в Нантере. Молодой человек отказался остановить автомобиль по требованию полиции, после чего правоохранитель выстрелил в него.
Протесты против полицейского произвола коснулись не только Франции, но и соседних Бельгии и Швейцарии. Были задержаны более 3000 человек. Эммануэль Макрон обвинил в случившемся влияние видеоигр на молодежь.