Эммануэль Макрон считает, что видеоигры «опьянили» подростков и привели к беспорядкам во Франции

Эммануэль Макрон обвинил видеоигры в том, что подростки устроили беспорядки на улицах Парижа и других городов после того, как полиция застрелила 17-летнего водителя. Президент Франции заявил, что подростки копируют насилие из игр, которые «опьянили» их, передает The Telegraph.
После совещания по вопросам безопасности в кризисных ситуациях глава государства призвал родителей не пускать дебоширов на улицы, а затем обвинил социальные сети в беспорядках и волнениях после того, как 17-летний Нахель М. был убит полицией в Нантере во вторник.
Он сказал, что около трети людей, арестованных за три ночи беспорядков, были «молодыми или очень молодыми».
«Это ответственность родителей — держать их дома. Государства не должно действовать вместо них», — подчеркнул Макрон.
Макрон также потребовал от социальных сетей удалить контент, связанный с беспорядками, в ходе которых был разграблен банк, возведены баррикады и подожжены тысячи автомобилей. Десятки тысяч полицейских были развернуты по всей Франции.
«Платформы и сети играют важную роль в событиях последних дней. Мы видели, как они — Snapchat, TikTok и некоторые другие — были местами, где организовывались насильственные сборища, но есть также форма имитации насилия, которая для некоторых молодых людей приводит к тому, что они теряют связь с реальностью», — сказал французский лидер.
«Создается впечатление, что некоторые из них переживают на улице видеоигры, которые их опьянили», — добавил он.
Полицейские профсоюзы подчеркивают, что многим из арестованных всего 14 или 15 лет, отмечает The Telegraph
«У меня нет особой надежды на то, что они попадут в тюрьму», — заявил в пятницу радиостанции Europe 1 глава полицейского профсоюза Alliance Руди Манна.
Офицеру, подозреваемому в убийстве Нахеля М, были предъявлены обвинения в четверг, гнев по поводу убийства вылился в ожесточенные столкновения на улицах.
Прошлой ночью во Франции были задержаны около 1000 человек.