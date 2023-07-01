Эммануэль Макрон считает, что видеоигры «опьянили» подростков и привели к беспорядкам во Франции

«Платформы и сети играют важную роль в событиях последних дней. Мы видели, как они — Snapchat, TikTok и некоторые другие — были местами, где организовывались насильственные сборища, но есть также форма имитации насилия, которая для некоторых молодых людей приводит к тому, что они теряют связь с реальностью», — сказал французский лидер.