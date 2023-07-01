Реклама
Новости

Эммануэль Макрон считает, что видеоигры «опьянили» подростков и привели к беспорядкам во Франции

Максим Саблин
Сегодня в 14:15

Эммануэль Макрон обвинил видеоигры в том, что подростки устроили беспорядки на улицах Парижа и других городов после того, как полиция застрелила 17-летнего водителя. Президент Франции заявил, что подростки копируют насилие из игр, которые «опьянили» их, передает The Telegraph.

После совещания по вопросам безопасности в кризисных ситуациях глава государства призвал родителей не пускать дебоширов на улицы, а затем обвинил социальные сети в беспорядках и волнениях после того, как 17-летний Нахель М. был убит полицией в Нантере во вторник.

Он сказал, что около трети людей, арестованных за три ночи беспорядков, были «молодыми или очень молодыми».

«Это ответственность родителей — держать их дома. Государства не должно действовать вместо них», — подчеркнул Макрон.

Макрон также потребовал от социальных сетей удалить контент, связанный с беспорядками, в ходе которых был разграблен банк, возведены баррикады и подожжены тысячи автомобилей. Десятки тысяч полицейских были развернуты по всей Франции.

«Платформы и сети играют важную роль в событиях последних дней. Мы видели, как они — Snapchat, TikTok и некоторые другие — были местами, где организовывались насильственные сборища, но есть также форма имитации насилия, которая для некоторых молодых людей приводит к тому, что они теряют связь с реальностью», — сказал французский лидер.

«Создается впечатление, что некоторые из них переживают на улице видеоигры, которые их опьянили», — добавил он.

Полицейские профсоюзы подчеркивают, что многим из арестованных всего 14 или 15 лет, отмечает The Telegraph

«У меня нет особой надежды на то, что они попадут в тюрьму», — заявил в пятницу радиостанции Europe 1 глава полицейского профсоюза Alliance Руди Манна.

Офицеру, подозреваемому в убийстве Нахеля М, были предъявлены обвинения в четверг, гнев по поводу убийства вылился в ожесточенные столкновения на улицах.

Прошлой ночью во Франции были задержаны около 1000 человек.

расскажите друзьям
люди
Эммануэль Макрон
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»