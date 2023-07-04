Outline начнется с масштабного танцевального шествия

Outline возродится после семилетнего перерыва в новой постоянной локации — в 90 километрах к северу от Москвы, в районе города Талдом, в живописной излучине реки Дубна. С 6 по 9 июля там на пяти оборудованных сценах будут выступать более сотни артистов. В лайнапе — Дельфин, Atom™, Locked Club, Cabanne, Federico Molinari, Séxstasy, София Родина, Тим Аминов и многие другие. Билеты на фест ищите на «Афише».