Outline начнется с масштабного танцевального шествия

Фестиваль Outline стартует 6 июля под Москвой с большого танцевального шествия. Его организуют театральный режиссер и хореограф Олег Глушков с группой «Залпом», рассказали «Афише Daily» представители феста.
Шествие начнется в пятницу вечером у входа на фестиваль, а затем «как гигантский живой ручей разольется по всем пространствам и сценам», отметили организаторы.
«В колыбели языческого бесчинства движениями рук провожали умерших и готовили плотские радости, „танцевальная чума“ Средневековья положила начало танцевальным марафонам, на балах XIX века танцами флиртовали. Что мы делаем танцами сейчас? Почему танцуем?» — задается вопросами Олег Глушков.
Еще одно дополнение программы: в ночь с 8 на 9 июля около главной сцены Outline пройдет показ выпускных коллекций победителей «Цифровой моды». Это образовательная программа, запущенная креативной платформой «VK Простор», которая стала партнером ивента. Резиденты программы создали виртуальные коллекции вместе с молодыми брендами Chernim Cherno, Tryyt и RigRaiser.
Outline возродится после семилетнего перерыва в новой постоянной локации — в 90 километрах к северу от Москвы, в районе города Талдом, в живописной излучине реки Дубна. С 6 по 9 июля там на пяти оборудованных сценах будут выступать более сотни артистов. В лайнапе — Дельфин, Atom™, Locked Club, Cabanne, Federico Molinari, Séxstasy, София Родина, Тим Аминов и многие другие. Билеты на фест ищите на «Афише».