Дельфин, Тим Аминов, Accasari и Molero выступят на Outline-2023

Фестиваль Outline-2023, который пройдет с 6 по 9 июля на берегу Дубны под Москвой, поделился с «Афишей Daily» лайнапом сцены Sun.
6 июля на площадке выступят Accasari, «Летов Трио», «Мизинов Трио» и Kolesnikov. На следующий день «Свет ночных раг», Blagodubski, «Залпом» и Rozen Tal.
8 июля на Sun Дельфин представит развернутую программу по его недавно вышедшему двенадцатому лонгплею. С ним сцену в этот день разделят Тим Аминов, Молеро, OID и Lisokot. В последний, четвертый день фестиваля в лайнапе Sun «Бродячая Собака», «Труд», Ксюша и «Вещь».
Сцена Sun, знакомая по ранним Outline в Мневниковской пойме, в новой локации станет частью постоянной инсталляции. Для сцены архитектурное бюро Arma17 возводит семнадацтиметровую конструкцию — колесо обозрения и ветряную мельницу одновременно. Объект проектируется как экопространство, в секторах которого будут культивироваться растения. Световое решение готовят креаторы студии Sila Sveta.
После перерыва в семь лет Outline возрождается в постоянной локации — в 90 километрах к северу от Москвы, в районе города Талдом, в живописной излучине реки Дубна. В этом году будет пять сцен, две из которых расположены под открытым небом.
В первой волне из зарубежных гостей заявлены Atom™, Cabanne, Federico Molinari, Gaja, Gfrnd, Hell A, Melchior Productions Ltd, Merouj, Mick Wills, Rozen Tal, San Proper, Topper и Torn Hawk. Из отечественных на фестиваль заглянут Денис Казначеев, Hipushit, Лена Попова, «Мизинов-трио», OID, «Пойма», Рома Пташенко, Séxstasy, София Родина, «Труд», «Залпом» и Zots.