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У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка

Максим Саблин
Сегодня в 15:00

На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края возникла пятикилометровая пробка, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в телеграм-канале. По его информации, время ожидания досмотра превышает два часа.

«В ходе проведения минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км, время ожидания досмотра составило более двух часов», — написал он.

Для разрешения ситуации в досмотровом пункте увеличили число сотрудников и усилили контроль за их работой, добавил Лукашенко.

Похожая пробка собиралась у Крымского моста 29 июня. Тогда глава минтранса региона сообщал о длине в 4 км и также двухчасовом ожидании досмотра. Причиной он назвал неблагоприятные погодные условия и обильные осадки.

В октябре прошлого года на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Подрыв привел к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн и обрушению двух пролетов дорожного полотна. Движение было полностью перекрыто.

Ремонт сооружения был завершен в феврале, тогда же власти открыли как автомобильную дорогу для легковых машин. Движение железнодорожного транспорта возобновилось лишь в мае этого года.

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Минтранс РФ
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Николай Лукашенко
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