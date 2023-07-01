У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка

На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края возникла пятикилометровая пробка, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в телеграм-канале. По его информации, время ожидания досмотра превышает два часа.
«В ходе проведения минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км, время ожидания досмотра составило более двух часов», — написал он.
Для разрешения ситуации в досмотровом пункте увеличили число сотрудников и усилили контроль за их работой, добавил Лукашенко.
Похожая пробка собиралась у Крымского моста 29 июня. Тогда глава минтранса региона сообщал о длине в 4 км и также двухчасовом ожидании досмотра. Причиной он назвал неблагоприятные погодные условия и обильные осадки.
В октябре прошлого года на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Подрыв привел к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн и обрушению двух пролетов дорожного полотна. Движение было полностью перекрыто.
Ремонт сооружения был завершен в феврале, тогда же власти открыли как автомобильную дорогу для легковых машин. Движение железнодорожного транспорта возобновилось лишь в мае этого года.