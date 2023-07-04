Гаврилишена приговорили к 13 годам тюрьмы за поджог военкомата в Нижневартовске

Агентство отмечает, что Гаврилишен в ходе следствия заключил досудебное соглашение с признанием вины, которое позже расторг. На рассмотрении дела в суде он заявил, что подписывал свои показания, соглашаясь со статьей о теракте, не глядя. Вину он по-прежнему признает, но с квалификацией его действий не согласен.