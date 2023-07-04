Гаврилишена приговорили к 13 годам тюрьмы за поджог военкомата в Нижневартовске

Центральный окружной военный суд приговорил Василия Гаврилишена, обвиняемого в поджоге военкомата в Нижневартовске, к 13 годам лишения свободы по уголовной статье о теракте. Об этом пишет ТАСС.
Первые пять лет Гаврилишен будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Также суд назначил ему ограничение свободы на срок 1,5 года.
Агентство отмечает, что Гаврилишен в ходе следствия заключил досудебное соглашение с признанием вины, которое позже расторг. На рассмотрении дела в суде он заявил, что подписывал свои показания, соглашаясь со статьей о теракте, не глядя. Вину он по-прежнему признает, но с квалификацией его действий не согласен.
31 января приговор по этому делу был вынесен первому фигуранту — Владиславу Борисенко. Ему назначили 12 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, также по статье УК о террористическом акте.
О поджоге военкомата в Нижневартовске стало известно 4 мая 2022 года. В комиссариат прилетело две бутылки с коктейлями Молотова — первая сразу потухла, а вот от второй загорелась деревянная обшивка, огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. Площадь пожара составила один квадратный метр, никто не пострадал.
Изначально следствие возбудило уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК) и хулиганстве (статья 213 УК), однако позже дело было переквалифицировано на статью о теракте.
По данным ТАСС, оба фигуранта признали вину и заявили, что выполняли заказ от человека под ником Ростислав Мухин через мессенджер Telegram. За это им обещали от 1 до 3 млн рублей.