В нижневартовский военкомат прилетело два «коктейля Молотова»

В ночь на 4 мая неизвестные бросили в военкомат в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа две бутылки с «коктейлями Молотова». Первой об этом написала Baza, информацию подтвердили «Коммерсанту Урал» в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Военкомат, о котором идет речь, находится на улице Мира. По данным телеграм-канала, «коктейли Молотова» бросали в его предбанник. Первая бутылка с зажигательной смесью сразу потухла, от второй загорелась деревянная обшивка, но огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. На месте обнаружили еще один неиспользованный «коктейль Молотова».
Следствие возбудило уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК) и хулиганстве (статья 213 УК). Организована проверка, виновные устанавливаются.
2 мая в центре Москвы мужчина кинул «коктейль Молотова» в полицейский автобус. Автомобиль потушили, а метателя задержали.