В нижневартовский военкомат прилетело два «коктейля Молотова»

В ночь на 4 мая неизвестные бросили в военкомат в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа две бутылки с «коктейлями Молотова». Первой об этом написала Baza, информацию подтвердили «Коммерсанту Урал» в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Военкомат, о котором идет речь, находится на улице Мира. По данным телеграм-канала, «коктейли Молотова» бросали в его предбанник. Первая бутылка с зажигательной смесью сразу потухла, от второй загорелась деревянная обшивка, но огонь вскоре потушили огнетушителями приехавшие на вызов полицейские. На месте обнаружили еще один неиспользованный «коктейль Молотова».