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«Бенджамин Баттон в реальной жизни»: фанаты Брэда Питта считают, что он помолодел

Анна Красюк
Сегодня в 16:28

В прошедшие выходные Брэда Питта запечатлели во время съемок рекламы итальянской марки бытовой техники De’Longhi. Вместе с актрисой Кариной Бет Орр он стоит в белой рубашке и солнцезащитных очках на винограднике на Французской Ривьере. Оскароносному актеру 59 лет, но фанаты подметили, что на опубликованных кадрах он выглядит гораздо моложе.

Пользователи твиттера подшучивают, что Питт превратился в главного героя картины «Загадочная история Бенджамина Баттона», в которой он снялся еще в 2008 году. Сюжет рассказа и одноименного фильма основан на воображаемой истории загадочного человека, который рождается с внешностью и здоровьем 85-летнего мужчины, но постепенно молодеет: его жизнь словно течет в обратном направлении. Теперь Питта окрестили в сети «Бенджамином Баттоном в реальной жизни».

«Брэд Питт на съемках нового рекламного ролика. Кто дал ему право так потрясающе выглядеть?»

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«Бенджамин Баттон в реальной жизни».

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«Единственный человек среди всех, кого я знаю, кто с каждым годом выглядит только моложе. Он должен поделиться своими хитростями!»

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«Вау, вы уверены, что Брэд Питт вообще стареет? Он здесь выглядит так, будто ему сорок».

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«Брэд Питт на 15 лет старше того чудака, который ест пасту и принимает 100 таблеток в день, чтобы выглядеть моложе, а в итоге выглядит бесконечно лучше. Генетика непобедима».

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Но, пока одни комментаторы утверждают, что актер выглядит примерно на 40 лет, то есть почти на 20 лет моложе своего реального возраста, и просят его «поделиться своими хитростями», другие не верят, что обошлось без вмешательства врачей. «Ну чего еще ожидать, когда есть доступ к лучшим пластическим хирургам», — с насмешкой пишут в соцсети.

В связи с этим обсуждением вспоминают Брайана Джонсона, миллиардера из Кремниевой долины, который пытается всеми силами сохранить биологическую молодость. Для этого он ежедневно принимает десятки БАДов и уже перелил себе кровь 17-летнего сына.

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