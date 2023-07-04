«Бенджамин Баттон в реальной жизни»: фанаты Брэда Питта считают, что он помолодел

Но, пока одни комментаторы утверждают, что актер выглядит примерно на 40 лет, то есть почти на 20 лет моложе своего реального возраста, и просят его «поделиться своими хитростями», другие не верят, что обошлось без вмешательства врачей. «Ну чего еще ожидать, когда есть доступ к лучшим пластическим хирургам», — с насмешкой пишут в соцсети.