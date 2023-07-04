«Бенджамин Баттон в реальной жизни»: фанаты Брэда Питта считают, что он помолодел

В прошедшие выходные Брэда Питта запечатлели во время съемок рекламы итальянской марки бытовой техники De’Longhi. Вместе с актрисой Кариной Бет Орр он стоит в белой рубашке и солнцезащитных очках на винограднике на Французской Ривьере. Оскароносному актеру 59 лет, но фанаты подметили, что на опубликованных кадрах он выглядит гораздо моложе.
Пользователи твиттера подшучивают, что Питт превратился в главного героя картины «Загадочная история Бенджамина Баттона», в которой он снялся еще в 2008 году. Сюжет рассказа и одноименного фильма основан на воображаемой истории загадочного человека, который рождается с внешностью и здоровьем 85-летнего мужчины, но постепенно молодеет: его жизнь словно течет в обратном направлении. Теперь Питта окрестили в сети «Бенджамином Баттоном в реальной жизни».
«Брэд Питт на съемках нового рекламного ролика. Кто дал ему право так потрясающе выглядеть?»
«Бенджамин Баттон в реальной жизни».
«Единственный человек среди всех, кого я знаю, кто с каждым годом выглядит только моложе. Он должен поделиться своими хитростями!»
«Вау, вы уверены, что Брэд Питт вообще стареет? Он здесь выглядит так, будто ему сорок».
«Брэд Питт на 15 лет старше того чудака, который ест пасту и принимает 100 таблеток в день, чтобы выглядеть моложе, а в итоге выглядит бесконечно лучше. Генетика непобедима».
Но, пока одни комментаторы утверждают, что актер выглядит примерно на 40 лет, то есть почти на 20 лет моложе своего реального возраста, и просят его «поделиться своими хитростями», другие не верят, что обошлось без вмешательства врачей. «Ну чего еще ожидать, когда есть доступ к лучшим пластическим хирургам», — с насмешкой пишут в соцсети.
В связи с этим обсуждением вспоминают Брайана Джонсона, миллиардера из Кремниевой долины, который пытается всеми силами сохранить биологическую молодость. Для этого он ежедневно принимает десятки БАДов и уже перелил себе кровь 17-летнего сына.