Невеста в 79 лет: блогерка помогла бабушке выбрать свадебное платье и сделала ее звездой тиктока

Тиктокерка Даниэль Джефферсон в начале марта опубликовала ролик, который подписала: «Моя 80-летняя бабушка выходит замуж за своего 60-летнего жениха». На видео женщина позирует в белом свадебном платье с открытой спиной и с улыбкой дефилирует на каблуках по салону. Комментаторы отмечают, как потрясающе она выглядит, и утверждают, что она явно должна быть как минимум на десять лет моложе указанного возраста.
Джанет Мерриман, героине ролика, еще не исполнилось 80 лет — пока ей 79. Но все остальное в вирусном тиктоке — правда: она готовится к свадьбе с мужчиной, который младше ее почти на 20 лет. Комментаторы просили Джефферсон рассказать больше подробностей об этом союзе, и она опубликовала серию роликов, в которых показала фотографии пары. Там же тиктокерка объяснила, что ее бабушка овдовела в 2006 году. Прошло больше десяти лет, прежде чем она начала встречаться со своим соседом: их роман начался с того, что Мерриман поддерживала его после развода с первой женой. «Я никогда не забуду тот день, когда моя бабушка позвонила и сказала, что поцеловала мальчика», — рассказала блогерка.
Джефферсон опубликовала несколько роликов со свадьбы, где в комментариях зрители поздравляют пару, которой удалось найти любовь в столь зрелом возрасте. «Я вдохновлена и взволнована этой историей! Пожалуйста, передайте им мои самые искренние пожелания», — пишет одна из пользовательниц под видео.