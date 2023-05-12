Невеста в 79 лет: блогерка помогла бабушке выбрать свадебное платье и сделала ее звездой тиктока

Джанет Мерриман, героине ролика, еще не исполнилось 80 лет — пока ей 79. Но все остальное в вирусном тиктоке — правда: она готовится к свадьбе с мужчиной, который младше ее почти на 20 лет. Комментаторы просили Джефферсон рассказать больше подробностей об этом союзе, и она опубликовала серию роликов, в которых показала фотографии пары. Там же тиктокерка объяснила, что ее бабушка овдовела в 2006 году. Прошло больше десяти лет, прежде чем она начала встречаться со своим соседом: их роман начался с того, что Мерриман поддерживала его после развода с первой женой. «Я никогда не забуду тот день, когда моя бабушка позвонила и сказала, что поцеловала мальчика», — рассказала блогерка.