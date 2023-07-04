В Доме Наркомфина открылся книжный магазин от «Гаража»

Музей «Гараж», который изучает историю Дома Наркомфина и его обитателей, открыл в памятнике раннего советского конструктивизма книжный магазин. Об этом «Афише Daily» рассказали представители культурной площадки.
В магазине представлены книги по дизайну и архитектуре, новинки издательской программы «Гаража», журналы Way of Living, 032c, Kinfolk, Office, System и другие.
Отталкиваясь от оригинальных решений Моисея Гинзбурга (автора Дома Наркомфина), команда проекта разработала коллекцию сувениров «Серия объектов № 1». В нее вошли открытки и плакаты, канцелярские товары из латуни, кружки и брелоки с логотипом здания, а также берет, созданный вместе с мастерской головных уборов «Гарин».
Дому Наркомфина посвящен третий сезон нерегулярного радиошоу «Станция», которое выпускает команда музея. Участники сезона поработали с архивными документами и воспоминаниями жильцов здания, обратились к звуковым экспериментам советского авангарда. Результатом стали пять работ, созвучных истории и архитектуре Дома Наркомфина.
«Эйсид-рокер „Абориген“ наполняет здание звуком электрогитары, диджей и экспериментальный физик Standard Model пропускает его чертежи через цифровую эмуляцию синтезатора АНС, инди-проект Kosaya Gora посвящает Дому Наркомфина собранный из семейных архивов и полевых записей саундскейп, „Тима ищет свет“ — микстейп, а психоделический дуэт „Бродячая собака“ создает пьесу-размышление о советском утопическом проекте и его провале», — говорится в описании сезона.
Дом Наркомфина на Новинском бульваре — один из самых ярких памятников эпохи конструктивизма — был построен в 1928–1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. На протяжении всех лет советской власти дом перестраивался, теряя первоначальный вид. К 2016 году, когда началась реставрация, коммунальный корпус и часть помещений жилого корпуса находились в аварийном состоянии, были утрачены архитектурные и художественные элементы.
Реставрация памятника архитектуры завершилась летом 2020 года. Сейчас там работает кафе, по зданию проводят экскурсии.