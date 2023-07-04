В Доме Наркомфина открылся книжный магазин от «Гаража»

Дом Наркомфина на Новинском бульваре — один из самых ярких памятников эпохи конструктивизма — был построен в 1928–1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. На протяжении всех лет советской власти дом перестраивался, теряя первоначальный вид. К 2016 году, когда началась реставрация, коммунальный корпус и часть помещений жилого корпуса находились в аварийном состоянии, были утрачены архитектурные и художественные элементы.