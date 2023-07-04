Минтранс планирует ввести штрафы для водителей электросамокатов

Минтранс планирует внести в КоАП штрафы за нарушение ПДД для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ведомства в адрес депутата от «Единой России» Александра Якубовского.
Издание подчеркивает, что сейчас водителей СИМ штрафуют по статье 12.29 КоАП. Но ее формулировка расплывчата, так как она предусматривает штрафы для велосипедистов и других участников дорожного движения, что позволяет водителям СИМ уклоняться от ответственности.
Кикшеринговый сервис Whoosh заявил, что компания поддерживает ввод штрафов для водителей электросамокатов. Член Ассоциации юристов Шамиль Султанов считает, что размер штрафов должен быть сопоставим с санкциями для автомобилистов. Например, до 5000 рублей за двукратное превышение установленной скорости.
Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский направил в МВД и Минтранс письмо с предложением запретить проезд кикшеринговых электросамокатов по пешеходным улицам. Он также предложил ограничить скорость электросамокатов до 15 километров в час вне зависимости от территории, по которой они едут.