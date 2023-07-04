Минтранс планирует ввести штрафы для водителей электросамокатов

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский направил в МВД и Минтранс письмо с предложением запретить проезд кикшеринговых электросамокатов по пешеходным улицам. Он также предложил ограничить скорость электросамокатов до 15 километров в час вне зависимости от территории, по которой они едут.