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В Госдуме предложили запретить движение электросамокатов по пешеходным улицам

Виктория Шанина
Сегодня в 11:49

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский направил в МВД и Минтранс письмо с предложением запретить проезд кикшеринговых электросамокатов по пешеходным улицам. Об этом пишет газета «Известия», которая ознакомилась с копией обращения.

Вместе с тем Якубовский предложил ограничить скорость электросамокатов до 15 километров в час вне зависимости от территории, по которой они едут. Пользоваться этим транспортом предлагается запретить несовершеннолетним.

Необходимость таких мер депутат объясняет ростом числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В письме отмечается, что в 2022 году было 976 происшествий, в которых погибло 19 человек и 941 пострадал.

Для сравнения в письме указано, что в 2019 году было зафиксировано лишь 147 аварий с участием электросамокатов, в 2020-м — 430, а в 2021-м — уже 704.

«Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч», — отмечает Якубовский.

Инициативу поддержал депутат от ЛДПР Станислав Наумов, по мнению которого технологическое развитие опережает регулирование. Гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин согласен, что скорость электросамокатов следует строго контролировать.

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ГосдумаЕдиная РоссияМинтранс РФЛДПР
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Александр ЯкубовскийСтанислав НаумовДмитрий Томилин
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