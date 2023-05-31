В Госдуме предложили запретить движение электросамокатов по пешеходным улицам

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский направил в МВД и Минтранс письмо с предложением запретить проезд кикшеринговых электросамокатов по пешеходным улицам. Об этом пишет газета «Известия», которая ознакомилась с копией обращения.
Вместе с тем Якубовский предложил ограничить скорость электросамокатов до 15 километров в час вне зависимости от территории, по которой они едут. Пользоваться этим транспортом предлагается запретить несовершеннолетним.
Необходимость таких мер депутат объясняет ростом числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В письме отмечается, что в 2022 году было 976 происшествий, в которых погибло 19 человек и 941 пострадал.
Для сравнения в письме указано, что в 2019 году было зафиксировано лишь 147 аварий с участием электросамокатов, в 2020-м — 430, а в 2021-м — уже 704.
«Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ — ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч», — отмечает Якубовский.
Инициативу поддержал депутат от ЛДПР Станислав Наумов, по мнению которого технологическое развитие опережает регулирование. Гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин согласен, что скорость электросамокатов следует строго контролировать.