Русский фольклор встречается с нейросетями в новом клипе Hodíla Ízba. Премьера на «Афише Daily»

«Мне хотелось объединить многообразие путей, правду и кривду, которой мы можем идти в нашей земной жизни, и те миры, куда мы, согласно этим путям, можем попасть. Этот морок, это состояние сна-яви, которое мы воображаем у умершего человека, в которое мы сами погружаемся, когда теряем кого‑то близкого и видим что‑то страшное, мне очень хотелось отразить в работе с нейронными сетями. Часто люди говорят, что работы, сделанные с помощью нейрогенеративной графики, похожи на сны. Надеюсь, это все чувствуется и в этой работе», — отметила Титова.