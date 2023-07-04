Русский фольклор встречается с нейросетями в новом клипе Hodíla Ízba. Премьера на «Афише Daily»

Фолк-фьюжен-группа Hodíla Ízba представила клип на песню «Горе» со своего последнего альбома «Обряды». Премьера музыкального видео — на «Афише Daily».
Музыканты описывают «Горе» как поминальную песню, в которой поющие просят за умирающего. Он не служил Богу, развлекался и теперь не попадет в рай. Клип на «Горе» создан автором телеграм-канала «ЭйАйЛера», художницей Валерией Титовой, работающей с генеративным искусством, и худруком Hodíla Ízba Андроником Хачияном.
В основе видео — картины, сгенерированные нейросетью Stable Diffusion. Всего для клипа было создано около 20 тыс. фреймов. Постоянно меняющиеся лица героев, по задумке авторов, охватывают все национальности и культуры России.
«Мне хотелось объединить многообразие путей, правду и кривду, которой мы можем идти в нашей земной жизни, и те миры, куда мы, согласно этим путям, можем попасть. Этот морок, это состояние сна-яви, которое мы воображаем у умершего человека, в которое мы сами погружаемся, когда теряем кого‑то близкого и видим что‑то страшное, мне очень хотелось отразить в работе с нейронными сетями. Часто люди говорят, что работы, сделанные с помощью нейрогенеративной графики, похожи на сны. Надеюсь, это все чувствуется и в этой работе», — отметила Титова.
Альбом «Обряды» Hodíla Ízba выпустила в июле 2022 года. «Это песни о боли и смерти, вышедшие во время, когда и того и другого слишком много. HÍ показывают, какова настоящая российская традиция переживания страшного, и при этом не занимаются излишней эстетизацией предмета (от этого сложно удержаться)», — описывала его «Афиша Daily».