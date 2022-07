Новый альбом Interpol — пример того, к чему пришел ретророк начала нулевых. К полной растерянности он пришел. Одни (The Killers) пытаются устроиться на стадионах, другие (Bloc Party) качаются из стороны в сторону, третьи (The Strokes) возвращаются к корням. А Interpol за 20 лет, прошедшие с их дебюта «Turn on the Bright Lights», как играли пасмурный постпанк с надрывным голосом Пола Бэнкса, так и играют, не отступая ни на йоту. Вот и новый альбом группы — все та же перегруженная ритм-секция, изящная гитарная печаль и плач Бэнкса в пустоту. Куда более энергично и изобретательно, чем в последние 15 лет, и как ретро для тех, кому только исполнилось 30, подходит. В остальном — символ того, как ретромания не приводит ни к чему хорошему.

Беатрис Лаус (она же Beabadoobee) в новом альбоме «Beatopia» тоже продолжает путешествие по волнам нашей памяти, только с куда более удивительными результатами. Beabadoobee препарирует поп-рок рубежа тысячелетий, будто призывая в свидетели самых разных людей — от Goo Goo Dolls до Мел Си, а помогают ей не менее удачливые коллеги типа The 1975. Главное: Беа наряду с Snail Mail, Benee и Soccer Mommy делает инди-саунд позапрошлого десятилетия великим снова. В этих песнях достаточно и красочного ретроаттракциона, и больших чувств, и крепких хитов для совместного исполнения на концертах.

Пока британские и американские рокеры ищут покой и опору в музыке девяностых и нулевых, группа Hodíla Ízba в альбоме «Обряды» занимается поиском новой российской идентичности через модернизацию фолка фанком и смежными жанрами. Получается куда более убедительно, чем в прошлом альбоме «Ходуном». Там все-таки аттракцион превалировал над сутью, а здесь все максимально серьезно. «Обряды» — это песни о боли и смерти, вышедшие во время, когда и того и другого слишком много. HÍ показывают, какова настоящая российская традиция переживания страшного, и при этом не занимаются излишней эстетизацией предмета (от этого сложно удержаться).

Британский продюсер Lil Silva, по идее, метит в главные новички сезона (для тех, кто мало знаком с местной злободневной электроникой). Но его новый альбом «Yesterday Is Heavy» — тотальный промах. Хотя вроде бы все сделано по уму: стучит неровный резиновый ритм, поют приятные люди в диапазоне от Little Dragon до Sampha, на минутку забегают устроить праздник грува канадцы BadBadNotGood. Но все впустую. «Yesterday Is Heavy» — очень ленивые и необязательные песни, сделанные человеком, способным на большее. А пока это Fred Again без иронии, Mura Masa без пацанского драйва, Jamie XX без мрака большого города.

Уроки правильного грува показывает нам Лиззо. Ее «Special» — это праздник развлекательной поп-музыки на любой лад. От электропопа до фанка, от соула до хип-хопа. А во главе этого девушка, которая умеет быть и смешной, и злой, и страстной. 12 попаданий из 12. Идеальный поп-альбом лета. Лиззо — новая Мадонна.

К другим новостям. «Лауд» и Антоха МС сделали идеальный летний танцевальный хит (но для другой России). «Макодзеба» записала идеальную колыбельную. Supruga продолжает быть самой интересной метал-группой момента, а их «Священная болезнь» — мастер-класс по рассказыванию страшных в своей обыденности сказочек. Группа «Каратэ» реанимирует наш эмо-рок — не придерешься! Группа Zarya пытается делать наш гиперпоп, но получается неровно — как правильно заметил журналист Павел Борисов, дуэт понимает жанр как набор звуковых приемов, забывая идейную подоплеку. Новый проект Парнишки — Сестренка — после фальстарта (первые два сингла в оригинальном звуке оказались откровенно слабы) находит себя в уютной акустике. Алмо перепевает свой трек, ранее исполненный с Иваном Дорном: без украинского бонвивана немного сиротливо, но грув на месте. Алена Швец превращается в Бритни Спирс (почему бы и нет). А группа Wildways — в Linkin Park (давно пора).

А теперь — плейлисты!

