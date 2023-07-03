Украина внесла Unilever в список спонсоров войны

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию Unilever в список спонсоров войны. Об этом сообщает ТАСС.
В телеграм-канале ведомства говорится, что производитель Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов не остановил, как обещал, весь импорт и экспорт продукции в Россию, а также не свернул медийную и рекламную кампании.
В настоящее время у Unilever работают предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле. В феврале этого года компания заявляла о риске прекращения работы в России. «Потенциальные последствия остаются неопределенными», — говорилось в отчете производителя.
Ранее в список НАПК попали австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, компании Procter&Gamble, OpenWay Group, TMS Tankers, Minerva Marine, Thenamaris Ships Management, Delta Tankers, Leroy Merlin и другие. Главная цель санкционных списков — проинформировать правительства стран-партнеров Украины и призвать расширить санкционные списки в отношении лиц, поддерживающих РФ.