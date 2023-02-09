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Unilever сообщила о риске ухода из России

Виктория Шанина
Сегодня в 20:15

Британская компания Unilever (производит товары под брендами Dove, Rexona, Axe, «Чистая линия», Knorr, Calve и другими) сообщила, что деятельность в России, вероятно, станет невозможно продолжать. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет компании.

«Хотя потенциальные негативные последствия остаются неопределенными, есть риск того, что деятельность в России будет невозможно продолжать, что приведет к потере объема продаж и прибыли, списанию стоимости активов», — говорится в отчете Unilever.

Отмечается, что в стране у Unilever более 3000 сотрудников. Доля российского бизнеса в обороте группы в 2022 году составила 1,4%, а в чистой прибыли — 2%.

«По состоянию на 31 декабря 2022 года размер наших активов в России составлял около 900 млн евро, включая четыре предприятия», — цитируют «Ведомости» отчет компании.

Unilever — один из самых крупных производителей товаров повседневного спроса в мире. В России компания работает с 1991 года, она выпускает свою продукцию на базе четырех производственных кластеров.

8 марта 2022 года в компании сообщили, что приостановят экспорт продукции в Россию и импорт из нее. В Unilever также пообещали прекратить инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в стране. Сообщалось, что производитель не будет получать прибыль от своего присутствия на российском рынке. В мае корпорация заверила, что не собирается окончательно уходить из России.

Выручка ООО «Юнилевер Русь», основного юрлица компании в России, по данным РБК, в 2021 году составила 85,97 млрд рублей. Глобальный оборот компании составил 52,44 млрд евро (порядка 4,57 трлн рублей по среднему курсу евро к рублю за 2021 год).

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