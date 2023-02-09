Unilever сообщила о риске ухода из России

8 марта 2022 года в компании сообщили, что приостановят экспорт продукции в Россию и импорт из нее. В Unilever также пообещали прекратить инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в стране. Сообщалось, что производитель не будет получать прибыль от своего присутствия на российском рынке. В мае корпорация заверила, что не собирается окончательно уходить из России.