Unilever сообщила о риске ухода из России

Британская компания Unilever (производит товары под брендами Dove, Rexona, Axe, «Чистая линия», Knorr, Calve и другими) сообщила, что деятельность в России, вероятно, станет невозможно продолжать. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет компании.
«Хотя потенциальные негативные последствия остаются неопределенными, есть риск того, что деятельность в России будет невозможно продолжать, что приведет к потере объема продаж и прибыли, списанию стоимости активов», — говорится в отчете Unilever.
Отмечается, что в стране у Unilever более 3000 сотрудников. Доля российского бизнеса в обороте группы в 2022 году составила 1,4%, а в чистой прибыли — 2%.
«По состоянию на 31 декабря 2022 года размер наших активов в России составлял около 900 млн евро, включая четыре предприятия», — цитируют «Ведомости» отчет компании.
Unilever — один из самых крупных производителей товаров повседневного спроса в мире. В России компания работает с 1991 года, она выпускает свою продукцию на базе четырех производственных кластеров.
8 марта 2022 года в компании сообщили, что приостановят экспорт продукции в Россию и импорт из нее. В Unilever также пообещали прекратить инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в стране. Сообщалось, что производитель не будет получать прибыль от своего присутствия на российском рынке. В мае корпорация заверила, что не собирается окончательно уходить из России.