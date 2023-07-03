Реклама
Новости

Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер» спустя больше чем неделю

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, который начался 23 июня и закончился на следующий день. Свое заявление он сделал во время совещания с руководящим составом ВС.

По его мнению, попытка вооруженного переворота оказалась безуспешной из‑за «верности присяге и воинскому долгу» военнослужащих. «Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», — добавил он.

Шойгу также поблагодарил личный состав ВС России за добросовестную службу.

Пригожин неоднократно критиковал Шойгу в своих заявлениях, а во время мятежа требовал выдать ему министра обороны. Пригожин обвинил военное руководство РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов и опубликовал видео, которое, по сведениям Минобороны и версии ряда СМИ, является постановочным.

В ходе мятежа погибли два летчика экипажа Ка-52 из Псковской области, а также экипаж самолета Ил-22, который базировался в Ивановской области.

расскажите друзьям
теги
Верховный суд
люди
Сергей ШойгуЕвгений Пригожин
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»