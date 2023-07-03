Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер» спустя больше чем неделю

Пригожин неоднократно критиковал Шойгу в своих заявлениях, а во время мятежа требовал выдать ему министра обороны. Пригожин обвинил военное руководство РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов и опубликовал видео, которое, по сведениям Минобороны и версии ряда СМИ, является постановочным.