Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер» спустя больше чем неделю

Министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые прокомментировал мятеж ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина, который начался 23 июня и закончился на следующий день. Свое заявление он сделал во время совещания с руководящим составом ВС.
По его мнению, попытка вооруженного переворота оказалась безуспешной из‑за «верности присяге и воинскому долгу» военнослужащих. «Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи», — добавил он.
Пригожин неоднократно критиковал Шойгу в своих заявлениях, а во время мятежа требовал выдать ему министра обороны. Пригожин обвинил военное руководство РФ в ракетном ударе по лагерю бойцов и опубликовал видео, которое, по сведениям Минобороны и версии ряда СМИ, является постановочным.
В ходе мятежа погибли два летчика экипажа Ка-52 из Псковской области, а также экипаж самолета Ил-22, который базировался в Ивановской области.