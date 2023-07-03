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Четыре жителя Воронежской области получат компенсации от властей из‑за мятежа ЧВК «Вагнер»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:58

Четыре жителя Воронежской области, в том числе ребенок, получат государственные компенсации из‑за мятежа ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора области Александра Гусева.

Пострадавшим выплатят по 100 тыс. рублей. «Поручил оперативно провести все необходимые работы и выплаты», — написал Гусев.

По его словам, также «за время действия режима КТО» повреждения получили более 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили — объем затрат на восстановление объектов местному бюджету «вполне под силу».

Наемники ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина зашли в Воронежскую область по дороге в Москву 24 июня. Перед этим они заняли Ростов-на-Дону, объявив свои действия «маршем справедливости».

Власти РФ неоднократно отрицали связь с частными военными компаниями. «По поводу „Вагнера“: я уже сказал, российское государство не имеет никакого отношения к этому. Говорю совершенно ответственно, без всяких задних мыслей», — говорил Путин в начале февраля прошлого года. Однако после мятежа он заявил, что на содержание ЧВК ушло 86 млрд рублей, государство «полностью обеспечивало содержание» группы как минимум с мая 2022 года.

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Владимир ПутинАлександр ГусевЕвгений Пригожин
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