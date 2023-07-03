Четыре жителя Воронежской области получат компенсации от властей из‑за мятежа ЧВК «Вагнер»

Власти РФ неоднократно отрицали связь с частными военными компаниями. «По поводу „Вагнера“: я уже сказал, российское государство не имеет никакого отношения к этому. Говорю совершенно ответственно, без всяких задних мыслей», — говорил Путин в начале февраля прошлого года. Однако после мятежа он заявил, что на содержание ЧВК ушло 86 млрд рублей, государство «полностью обеспечивало содержание» группы как минимум с мая 2022 года.