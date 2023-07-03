Четыре жителя Воронежской области получат компенсации от властей из‑за мятежа ЧВК «Вагнер»

Четыре жителя Воронежской области, в том числе ребенок, получат государственные компенсации из‑за мятежа ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора области Александра Гусева.
Пострадавшим выплатят по 100 тыс. рублей. «Поручил оперативно провести все необходимые работы и выплаты», — написал Гусев.
По его словам, также «за время действия режима КТО» повреждения получили более 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили — объем затрат на восстановление объектов местному бюджету «вполне под силу».
Наемники ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина зашли в Воронежскую область по дороге в Москву 24 июня. Перед этим они заняли Ростов-на-Дону, объявив свои действия «маршем справедливости».
Власти РФ неоднократно отрицали связь с частными военными компаниями. «По поводу „Вагнера“: я уже сказал, российское государство не имеет никакого отношения к этому. Говорю совершенно ответственно, без всяких задних мыслей», — говорил Путин в начале февраля прошлого года. Однако после мятежа он заявил, что на содержание ЧВК ушло 86 млрд рублей, государство «полностью обеспечивало содержание» группы как минимум с мая 2022 года.