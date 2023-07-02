«Илон Маск, где твиты?»: пользователи в бешенстве от лимита на чтение твитов

«Я очень злюсь, читая ваши бесполезные твиты. У меня их всего 600, так что вам пора писать что‑то нормальное. НИКАКИХ ДИСКУССИЙ. МНЕ НАДО РЖАТЬ НАД КАЖДЫМ ТВИТОМ

Чел пишет „Я сегодня кота завёл“. Да мне пох, вали в инстаграм и там это пиши

Раньше весь экран был в ваших „Сын гей или дочь шлюха“, но тогда я мог скроллить. А ТЕПЕРЬ НЕЛЬЗЯ»