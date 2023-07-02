«Илон Маск, где твиты?»: пользователи в бешенстве от лимита на чтение твитов

Пользователи твиттера в бешенстве от нововведений Илона Маска и ограничения в 1000 твитов ежедневно. Владелец Twitter стал героем мемов, насмешек и гневных постов в собственной соцсети.
Часть комментаторов сильно разочарована в бизнесмене. Некоторым начинает казаться, что на самом деле миллиардер не такой уж и гений, раз так сильно вредит стоившей 44 млрд долларов компании. Другие рассылают предупреждения своим друзьям, чтобы те перестали постить несмешное и тратить лимит впустую.
«Илон Маск похож на злодея из „Скуби-ду“, который одевался в привидение и выгонял всех из парка аттракционов, забывая, что вообще-то на парке аттракционов надо зарабатывать».
«К сожалению, если вы так себе, мне придется вас заблокировать. Я могу посмотреть только 600 постов в день, мне нельзя тратить их на то, что мне не нравится объективно».
«Чел режет просмотры на сайте и тут же пытается продавать рекламу. Больше никогда не говорите мне, что он гениальный бизнесмен».
«Сначала Reddit запретил сторонние приложения, теперь твиттер запрещает читать твиты. Интернет как будто говорит мне, что пора выйти из дома и завести хобби».
Твиттер 🤝 Тесла
Неожиданно гореть в самые неподходящие для этого моменты
Маск: «Представьте себе потратить весь лимит твитов на чтение постов о лимитах твитов»
Люк: «Забей на них. Ты великолепно справляешься»
Снова Люк: «Потратил мой дневной лимит на чтение комментариев. Класс!»
«Мужик, чьи машины иногда случайно попадают в аварии и загораются, купил себе вебсайт. Вы никогда не догадаетесь, что произошло потом».
«Если мне дадут пистолет с двумя пулями и посадят в комнату с Гитлером и Илоном Маском, я выстрелю Маску в голову дважды, а затем спляшу танец из Fortnite над его телом».
«Целую неделю не видел, чтобы богатеев так мощно разорвало»
«Я очень злюсь, читая ваши бесполезные твиты. У меня их всего 600, так что вам пора писать что‑то нормальное. НИКАКИХ ДИСКУССИЙ. МНЕ НАДО РЖАТЬ НАД КАЖДЫМ ТВИТОМ
Чел пишет „Я сегодня кота завёл“. Да мне пох, вали в инстаграм и там это пиши
Раньше весь экран был в ваших „Сын гей или дочь шлюха“, но тогда я мог скроллить. А ТЕПЕРЬ НЕЛЬЗЯ»
Авторы мемов вспомнили времена советского дефицита, один из них даже подарил пользователям дневной талон. Другие в целом недовольны неработавшей полдня соцсетью. А кого‑то это заставило искать альтернативы, ведь лимит в 600 твитов истечет в первые же часы рабочего дня.
«Заткнись! Мой папа работает в твиттере, весь твой район увидит „Превышен лимит твитов“»
«Пользователи без „галочки“ получают дневную норму твитов, 2023 (в цвете)»
«Ввести классную фичу или пытки»
Илон Маск:
Часть пользователей начала расследование, почему соцсеть провела без малого 24 часа в полурабочем состоянии. Одним удалось обнаружить атаку DDOS на серверы соцсети, которую спровоцировал сам Twitter. Другие заметили, что компания Маска отказалась от сотрудничества с Google Cloud, где хранились и обрабатывались посты.
Журналист Давид Френкель пошел более простым путем, отметив, что миллиардер запретил ботам пользоваться стандартными API для сбора данных из соцсети, и их создателям пришлось использовать для этого обычные аккаунты.
Это уморительно. Похоже, что Твиттер сам себя подвергает DDOS.
Главная лента Твиттера не работает уже почти все утро. Несмотря на то, что ничего не загружается, сайт Twitter не перестает пытаться и пытаться.
Twitter отбивает около 10 запросов в секунду и пытается принести контент, а тот не приходит, потому что гениальный инноватор Илон Маск запретил читать Twitter без входа в систему.
Наверняка инженеры о таком и не задумывались, поэтому мы получаем эту комедию ошибок и эпическое самоунижение — само-DDOS. Невероятно. Это дилетантство.
Всего лишь догадка: Twitter сделал какую‑то глупость с API, облажались настолько, что это придется чинить несколько дней. Тем временем Маск выдумывает «600 постов в день», чтобы их прикрыть, а потом выйти и сказать, что всех услышал и всё отменяет.
«Вот в чём дело. Похоже, у Twitter истек контракт с Google, и они не успели отвязать от них свою инфраструктуру. Поэтому сегодня такой сбой. Илон врёт, когда говорит, что дело в воровстве данных».