Twitter запретил пользователям читать больше 6000 твитов в день

Владельцы Twitter Blue и галочек верификации смогут увидеть 6000 постов в день. Другие зарегистрированные пользователи — лишь 600, а новые пользователи — только 300, следует из сообщения владельца соцсети. Ранее Маск запретил просматривать контент сайта без входа в аккаунт. Установленные лимиты он называет временными.
По его словам, нововведения должны помочь с «крайне высоким масштабом веб-скрапинга» и манипуляций с системой. Скрапингом называется автоматизированный сбор контента с сайтов без ограничений. Таким обычно занимаются боты, с которыми Маск был намерен бороться в начале этого года. Чаще всего, речь идет о копировании огромных массивов информации, которую позже можно использовать для обучения нейросетей.
На запрет листать твиттер без входа в аккаунт пожаловался глава Epic Games Тим Суини. По его мнению, подобные тактики лишь вредят опыту пользования интернетом.
Отвечая ему, Маск рассказал, что собиранием контента из твиттера занимались «несколько сотен организаций», причем они делали это настолько агрессивно, что это вызывало затруднения в работе соцсети.
За несколько часов до твита Маска тысячи пользователей твиттера по всему миру столкнулись со сбоем в работе соцсети. На сайте перестала загружаться лента твитов, а страница требовала перезагрузки.