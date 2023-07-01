Twitter запретил пользователям читать больше 6000 твитов в день

По его словам, нововведения должны помочь с «крайне высоким масштабом веб-скрапинга» и манипуляций с системой. Скрапингом называется автоматизированный сбор контента с сайтов без ограничений. Таким обычно занимаются боты, с которыми Маск был намерен бороться в начале этого года. Чаще всего, речь идет о копировании огромных массивов информации, которую позже можно использовать для обучения нейросетей.