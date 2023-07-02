«Вести недели»: ЧВК «Вагнер» получила от властей РФ почти триллион рублей

Холдинг «Конкорд», также принадлежащий Пригожину, за неуказанный период оказал услуги на 845 млрд рублей, сказал Киселев. «Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — добавил он.