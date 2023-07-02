«Вести недели»: ЧВК «Вагнер» получила от властей РФ почти триллион рублей

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев сообщил, что ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина получила по государственным контрактам чуть более 858 млрд рублей. За какой период получены эти деньги, он не уточнил.
Холдинг «Конкорд», также принадлежащий Пригожину, за неуказанный период оказал услуги на 845 млрд рублей, сказал Киселев. «Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — добавил он.
Киселев не пояснил, откуда у него эта информация.
В конце июня, после мятежа «Вагнера» Владимир Путин поделился, что на содержание ЧВК ушло 86 млрд рублей, государство «полностью обеспечивало содержание» группы как минимум с мая 2022 года. «Из них денежное содержание 70 млрд 384 млн, стимулирующие выплаты 15 млрд 877 млн, кроме того, 110 млрд 189 млн было выделено на страховые выплаты», — конкретизировал он.
Власти РФ неоднократно отрицали связь с частными военными компаниями. «По поводу «Вагнера»: я уже сказал, российское государство не имеет никакого отношения к этому. Говорю совершенно ответственно, без всяких задних мыслей», — говорил Путин в начале февраля прошлого года.
26 января 2023-го Евгений Пригожин заявил, что всегда финансировал ЧВК «Вагнер» сам, но в 2022 году, когда началось «глобальное расширение», ему пришлось искать дополнительные источники финансирования, отмечает «Коммерсант». «Я придумал ЧВК «Вагнер», управляю ЧВК «Вагнер» и всегда финансировал ЧВК «Вагнер», — говорил тогда Евгений Пригожин.