В Париже начались беспорядки из‑за убийства подростка полицейскими

Ночью в пригороде Парижа Нантере вспыхнули протесты и беспорядки, сообщает BFMTV. Поводом для этого стало убийство полицейским 17-летнего подростка, который утром 27 июня попытался скрыться после остановки для проверки документов.
Спустя несколько часов после происшествия в сети появились призывы к протесту против действий правоохранителей, около 50 человек собрались у местного полицейского участка и кричали антиполицейские лозунги. Ещё несколько десятков протестующих собрались неподалеку от дома погибшего.
С наступлением ночи в городке начались беспорядки. В городе начались поджоги машин (RFI сообщает о 41 сгоревшем авто), мусорных баков и строительных лесов. В полицейских полетели петарды, фейерверки, камни и зажигательные смеси, они ответили слезоточивым газом. Всего были задержаны около 30 горожан, небольшие травмы получили 24 силовика, у одной девушки ранен глаз.
Как случилось убийство
Как пишет The New York TImes, поначалу анонимные источники в полиции утверждали, что 17-летний Нахель М. находился за рулем Mercedes AMG и сбил на нем двух правоохранителей. Однако позже в сети появился ролик, из которого следует, что инспекторы всё-таки остановили машину и открыли огонь в ответ на ее движение.
Источники AFP подтвердили подлинность видео. На нем видно, как двое полицейских в шлемах стоят слева от стоящего на улице желтого автомобиля. Слышно, как офицеры заглядывающие в окно водителя, кричат, хотя неясно, что они говорили жертве, также неопознанный голос говорит: «Сейчас они выстрелят тебе в голову».
Один из офицеров прислоняется к лобовому стеклу и направляет на водителя оружие, похожее на огнестрельное, и когда машина начинает отъезжать, раздается громкий хлопок. Далее ролик обрезается, а желтая машина уже стоит на тротуаре после столкновения с дорожным знаком.
Осторожно: на видео изображен выстрел в человека из боевого оружия.
Подросток умер от ранения в грудь спустя час после выстрела, передает RFI. Вскрытие не обнаружило в его крови следов наркотиков или алкоголя. Полиции удалось задержать одного пассажира «мерседеса», после опроса он был отпущен. Известно, что в машине находился и третий человек, ему удалось бежать.
Поначалу сообщалось об открытии расследования о неподчинении требованию полиции и угрозе жизни полицейского. Позже прокуратура завела и другое дело — об умышленном убийстве, совершенном представителем государства. Сотрудники правопорядка был задержан, хотя ему пока не предъявлено обвинение, уточняет NYT.
Нахель М. стал второй жертвой полицейского насилия после отказа остановить автомобиль, сообщает France 24. За весь 2022 год во Франции в похожих ситуациях были убиты 13 человек.
Как сказано в материале NYT, некоторые политические лидеры связали стрельбу с законом, по которому полицейским разрешено стрелять в движущийся автомобиль, если они считают его опасным для жизни себя или других людей. По мнению группы депутатов, теперь стало очевидно, что норма должна быть отменена или хотя бы пересмотрена.
Закон был принят в 2017 году после того, как несколько полицейских профсоюзов усиленно лоббировали эти полномочия, уверяя, что они необходимы для лучшей защиты сотрудников. Критики отвечали, что закон слишком расплывчат и может привести к ненужным смертям.
«Почему в нашей республике невыполнение требований может караться пулей в грудь или голову?» — заявила в парламенте во вторник депутат Сабрина Себайхи, она представляет округ, где был убит подросток.
Признавая, что после принятия закона число случаев стрельбы полиции по движущимся автомобилям увеличилось, французские власти считают, что этот рост связан в основном с тем, что все больше водителей не следуют требованиям правоохранителей.
Как Франция отреагировала на убийство
Французские лидеры необычно резко высказались о характере смерти подростка и выразили редкую критику в адрес полиции, отмечает NYT. По мнению издания, это свидетельствует о том, насколько серьезно власти относятся к происходящему.
Президент Франции Эммануль Макрон выразил «сочувствие нации» семье подростка. «Справедливость должна восторжествовать. Ничто не оправдывает смерть молодого человека», — сказал Макрон, назвав трагедию «необъяснимой» и «непростительной».
Премьер-министр Элизабет Борн заявила в нижней палате парламента, что «вся нация пострадала от этой трагедии», после того как законодатели почтили ее минутой молчания.
«Я знаю о самоотверженности наших полицейских и жандармов, которые каждый день работают на местах», — сказала Борн. В то же время, по ее словам, видеозапись демонстрирует инцидент, «который явно не соответствует правилам нашей полиции».
«Мне больно за Францию. Эта ситуация неприемлема. Мыслями с семьей и друзьями Наэля, маленького ангела, который ушел слишком рано», — прокомментировал убийство звезда сборной Франции по футболу Киллиан Мбаппе.
«17-летний молодой человек застрелен полицейским в упор за отказ подчиниться при проверке. Такова реальность ситуации, и она драматична. Словно этой новой полицейской ошибки было недостаточно, теперь новостные каналы непрерывно обсуждают это», — разразился постом его коллега Жюль Кунде.
«Оторванные от реальности „журналисты“ задают „вопросы“ с единственной целью — исказить правду, криминализировать потерпевшего и найти смягчающие обстоятельства там, где их нет. Старый как мир способ скрыть настоящую проблему. Что, если мы ненадолго выключим телевизор, чтобы узнать правду?» — возмущен защитник «Барселоны».
Поль Погба высказался в твиттере по поводу смерти подростка: «Покойся с миром Наэль, мои соболезнования его маме и семье. Никто не заслуживает смерти в 17 лет, а тем более за отказ подчиниться. Пусть справедливость восторжествует».