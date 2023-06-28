В Париже начались беспорядки из‑за убийства подростка полицейскими

Как пишет The New York TImes, поначалу анонимные источники в полиции утверждали, что 17-летний Нахель М. находился за рулем Mercedes AMG и сбил на нем двух правоохранителей. Однако позже в сети появился ролик, из которого следует, что инспекторы всё-таки остановили машину и открыли огонь в ответ на ее движение.