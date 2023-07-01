Пользователи твиттера сообщают о массовом сбое работы соцсети.
На главном экране не открывается лента сообщений, также не работает поиск. В ответ на запросы страница сообщает о невозможности загрузить данные и просит перезагрузки. Проблема наблюдается как на мобильной, так и на полной версиях сайта.
При этом все еще можно залогиниться в аккаунт и отправить личное сообщение.
Сайт Downdetector зарегистрировал более 3000 сообщений на данный момент. Согласно его статистике, проблемы с доступом начались около 14.22 по мск.
В треде на Reddit о невозможности почитать ленту говорят пользователи по всему миру. Сайт не открывается как в США, так и в Британии, Гане, Бразилии, Индонезии и других странах.
Последние проблемы возникли после крупного сбоя в работе сайта в марте, вскоре после последнего раунда увольнений в компании, отмечает The Independent.
Посетители сайта видели страницу приветствия, как будто они ни за кем не следили на сайте. Она призывала их пройти по ней и найти первых людей, за которыми они могли бы следить.
«Добро пожаловать в Twitter! Это лучшее место, чтобы увидеть, что происходит в вашем мире. Найдите людей и темы, за которыми можно следить прямо сейчас», — гласило сообщение.
Аналогичное сообщение появилось и в версии приложения твиттера, а кнопка с надписью «Поехали» вела пользователей к списку предлагаемых пользователей.