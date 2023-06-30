Netflix опубликовал тизер документального фильма «Слай» о Сильвестре Сталлоне

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали тизер документального фильма «Слай», посвященного актеру Сильвестру Сталлоне, звезде кинофраншиз «Рокки» и «Рембо».
Проект должен рассказать о жизни артиста, создании его культовых образов, его сожалениях и успехах. «Создание фильмов сопряжено с огромной ценой. Больше ни на что нет времени», — признается в ролике Сталлоне.
«Что является более здоровым? Жить с иллюзией, что ты мог бы быть великим, или в самом деле получить возможность стать великим и затем потратить ее, и осознать, что ты — провал», — говорит актер в тизере.
Фильм о Сталлоне выйдет на Netflix в ноябре. Его автором стал Том Зимни, который ранее работал над картинами о музыканте Брюсе Спрингстине.