Paramount+ представил трейлер реалити-шоу «Семья Сталлоне»

На ютуб-канале Paramount Plus опубликовали трейлер реалити-шоу «Семья Сталлоне», в котором приняли участие актер Сильвестр Сталлоне, его супруга и три дочери.
Проект выйдет на стрим-сервисе Paramount+ 17 мая. В нем зрители смогут увидеть звезду «Рокки» и «Рембо» «таким, каким он еще никогда не представал — семейным человеком», обещают создатели шоу.
В трейлере актер вычесывает кота под смех своих дочерей и встречается со старыми друзьями — Алем Пачино и Дольфом Лундгреном. Ролик представляет сестер Сталлоне — Софию, Систин и Скарлет, а также жену Сильвестра — Дженнифер Флавин.
Девочек характеризуют в видео как «сердце», «любительницу риска» и «похитительницу сцены» соответственно. Дженнифер же описывают как «королеву». В ролике сестры Сталлоне признаются, что фамилия иногда мешает им в личной жизни.
Сильвестр в свою очередь заявляет, что не может поверить в то, что участвует в реалити-шоу. «Кто бы мог подумать! Ты на телевидении вот так. Не благодари!», — отвечает актеру одна из дочерей.
Шоу выпустит MTV Entertainment Studios. Исполнительными продюсерами шоу выступили Бенджамин Хервиц, Джессика Залкинд, Надим Амири, Джули Пицци, Фарназ Фарджам, Джонатан Сингер, Лорен Голдстайн, Валана Ханн, Крис Рей и Джейсон Уилльямс.