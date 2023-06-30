Deadline: Дени Вильнев собирается снять третью часть «Дюны»

Дени Вильнев планирует снять трилогию «Дюны», следует из заметки Deadline о выходе трейлера второго фильма. При этом никаких подтверждений от студий Warner Bros. и Legendary не было.
Издание World Of Reel написало письмо в Deadline с уточнением. «Я подумал, может быть, это опечатка, но нет, [старший кинокритик] Пит Хаммонд ответил на мое электронное письмо: «Так говорит сам Дени, [у него] есть планы», — написал редактор Джордан Руми.
Первые два фильма «Дюны» показывают сюжет из первой книги Фрэнка Герберта. Третий фильм может стать экранизацией «Мессии Дюны»: по сюжету второй книги Пол Муад’Диб Атрейдес является Императором уже 12 лет.
Накануне вышел второй трейлер «Дюны: Части второй». Новая лента режиссера Дени Вильнева станет продолжением предыдущей, вышедшей в 2021 году. В ней герой Тимоте Шаламе попытается отомстить за свою семью и вернуть власть. Для этого он объединится с Чани и фременами.