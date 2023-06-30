Deadline: Дени Вильнев собирается снять третью часть «Дюны»

Издание World Of Reel написало письмо в Deadline с уточнением. «Я подумал, может быть, это опечатка, но нет, [старший кинокритик] Пит Хаммонд ответил на мое электронное письмо: «Так говорит сам Дени, [у него] есть планы», — написал редактор Джордан Руми.