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Роскомнадзор заблокировал все издания Пригожина

Семён Гудошников
Сегодня в 19:15

Роскомнадзор заблокировал все СМИ, связанные с Евгением Пригожиным. В реестр ведомства попали издания РИА ФАН, «Политика сегодня», «Экономика сегодня», «Невские новости» и «Народные новости», пишет «Коммерсант» со ссылкой на реестр РКН.

Причины блокировок не уточняются. При попытке зайти на сайты появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“».

Недоступен в России и сайт медиахолдинга «Патриот», который объединяет все издания Пригожина, однако этот ресурс в реестре Роскомнадзора не значится.

Телеграм-каналы «Ротонда», Mash, «Рыбарь» и «ВЧК-ОГПУ» пишут, что Пригожин распустил сотрудников «Патриота». По информации The Bell*, вскоре все медиаресурсы основателя ЧВК «Вагнер» будут проданы новому владельцу. Одним из возможных покупателей издание назвало «Национальную Медиа Группу», принадлежащую Юрию Ковальчуку.

Медиаимперия Пригожина началась в 2013 году с «Агентства интернет-исследований», прозванного в СМИ «фабрикой троллей». Его сотрудники при помощи фейковых аккаунтов в сети постили комментарии в поддержку российских властей и дискредитировали оппозицию. Пригожин сперва отрицал связь с этой структурой, но в 2023 году признал, что придумал ее и долгое время ею управлял.

Впоследствии было запущено несколько СМИ, подконтрольных основателю ЧВК «Вагнер». В 2019 году они были объединены в холдинг «Патриот».

* The Bell внесен Минюстом в список иностранных агентов.

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Евгений ПригожинЮрий Ковальчук
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