Роскомнадзор заблокировал все издания Пригожина

Медиаимперия Пригожина началась в 2013 году с «Агентства интернет-исследований», прозванного в СМИ «фабрикой троллей». Его сотрудники при помощи фейковых аккаунтов в сети постили комментарии в поддержку российских властей и дискредитировали оппозицию. Пригожин сперва отрицал связь с этой структурой, но в 2023 году признал, что придумал ее и долгое время ею управлял.