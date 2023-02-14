Реклама
Новости

Пригожин подтвердил, что создал Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:55

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин создал Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей» или «кремлеботы». Об этом он сам заявил в ответ на запрос журналистов немецкого издания Der Spiegel.

Пригожина попросили отреагировать на то, что в сети его называют финансистом «фабрики троллей» в Петербурге. Бизнесмен заявил: «Реагирую с удовольствием».

«Я никогда не был просто финансистом Агентства интернет-исследований. Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время», — пишет Пригожин.

По его словам, агентство было создано «для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада».

В 2017 году Евгений Пригожин отрицал свою связь с «фабрикой троллей».

расскажите друзьям
люди
Евгений Пригожин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»