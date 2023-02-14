Пригожин подтвердил, что создал Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей»

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин создал Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей» или «кремлеботы». Об этом он сам заявил в ответ на запрос журналистов немецкого издания Der Spiegel.
Пригожина попросили отреагировать на то, что в сети его называют финансистом «фабрики троллей» в Петербурге. Бизнесмен заявил: «Реагирую с удовольствием».
«Я никогда не был просто финансистом Агентства интернет-исследований. Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время», — пишет Пригожин.
По его словам, агентство было создано «для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада».