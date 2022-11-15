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Blur воссоединятся в 2023-м — но не знают, будут ли записывать новые песни
Денис Ламехов
Сегодня в 11:06

Британская бритпоп-группа Blur объявила о воссоединении после семилетнего затишья, передает Stereogum.

Пока речь идет об одном концерте — он пройдет на лондонском стадионе Уэмбли в июне 2023 года. Когда на фоне таких новостей музыкальный журналист и диджей Би-би-си Стив Ламак поинтересовался у басиста Blur Алекса Джеймса, будет ли группа записывать новые песни, тот ответил:

«Если мы работаем с Деймоном [Албарном, лидером Blur], то я, честно говоря, никогда не знаю, что будет дальше. Этот концерт может стать последним. Или же он может привести к тому, что мы напишем новый альбом. В том, чтобы не знать, что будет дальше, отчасти и есть веселье».

Барабанщик коллектива Дэйв Раунтри добавил, что реюнион планировался и раньше — но помешала пандемия коронавируса и связанные с ней локдауны. При этом еще в сентябре 2022 года гитарист группы Грэм Коксон рассказывал, что ничего не знает о воссоединении и не поддерживает контакт с другими участниками Blur.

Последняя к текущему моменту, восьмая в дискографии группы пластинка «The Magic Whip» увидела свет в 2015-м. «Афиша Daily» включила ее в список тридцати главных альбомов года — предлагаем прочитать архивную рецензию на этот лонгплей.

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