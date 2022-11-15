Британская бритпоп-группа Blur объявила о воссоединении после семилетнего затишья, передает Stereogum.
Пока речь идет об одном концерте — он пройдет на лондонском стадионе Уэмбли в июне 2023 года. Когда на фоне таких новостей музыкальный журналист и диджей Би-би-си Стив Ламак поинтересовался у басиста Blur Алекса Джеймса, будет ли группа записывать новые песни, тот ответил:
Барабанщик коллектива Дэйв Раунтри добавил, что реюнион планировался и раньше — но помешала пандемия коронавируса и связанные с ней локдауны. При этом еще в сентябре 2022 года гитарист группы Грэм Коксон рассказывал, что ничего не знает о воссоединении и не поддерживает контакт с другими участниками Blur.
Последняя к текущему моменту, восьмая в дискографии группы пластинка «The Magic Whip» увидела свет в 2015-м. «Афиша Daily» включила ее в список тридцати главных альбомов года — предлагаем прочитать архивную рецензию на этот лонгплей.