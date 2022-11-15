«Если мы работаем с Деймоном [Албарном, лидером Blur], то я, честно говоря, никогда не знаю, что будет дальше. Этот концерт может стать последним. Или же он может привести к тому, что мы напишем новый альбом. В том, чтобы не знать, что будет дальше, отчасти и есть веселье».