«Она в восторге от обретенной свободы»: 29-летняя шимпанзе впервые вышла из клетки и увидела небо

Двухлетняя шимпанзе по кличке Ванилла жила в нью-йоркской лаборатории экспериментальной медицины и хирургии приматов (LEMSIP), где на животных ставили опыты, исследуя ВИЧ и гепатит. После ее перевели в приют в Калифорнии, где она прожила большую часть своей жизни, до 2019 года, когда учреждение закрыли из‑за угрозы лесных пожаров. Там животное вместе с пятью другими шимпанзе содержалось в вольере размером не больше гаража, но на открытом воздухе. Оттуда их никогда не выпускали. В прошлом году благодаря организации «Спасите шимпанзе» Ванилла попала в заповедник во Флориде, где проживают еще 226 ее сородичей, которых спасли из лабораторий, придорожных зоопарков и развлекательных заведений.