«Она в восторге от обретенной свободы»: 29-летняя шимпанзе впервые вышла из клетки и увидела небо

Двухлетняя шимпанзе по кличке Ванилла жила в нью-йоркской лаборатории экспериментальной медицины и хирургии приматов (LEMSIP), где на животных ставили опыты, исследуя ВИЧ и гепатит. После ее перевели в приют в Калифорнии, где она прожила большую часть своей жизни, до 2019 года, когда учреждение закрыли из‑за угрозы лесных пожаров. Там животное вместе с пятью другими шимпанзе содержалось в вольере размером не больше гаража, но на открытом воздухе. Оттуда их никогда не выпускали. В прошлом году благодаря организации «Спасите шимпанзе» Ванилла попала в заповедник во Флориде, где проживают еще 226 ее сородичей, которых спасли из лабораторий, придорожных зоопарков и развлекательных заведений.
Теперь, спустя десятилетия, проведенные в тяжелых условиях, шимпанзе будет жить на одном из искусственных островов — вода создает естественный барьер для приматов, которые боятся воды, а значит, они могут находиться на территории островов без клеток. Несколько месяцев Ванилла пробыла на карантине, прежде чем впервые в жизни смогла свободно выйти на улицу. Приматолог «Спасите шимпанзе» доктор Эндрю Халлоран поделился видео, на котором запечатлен этот момент.
Ванилла озирается по сторонам, прежде чем прыгнуть в объятия альфа-самца Дуайта, который поддержал ее. А потом удивленно смотрит на небо, словно пытаясь осознать происходящее. «Она явно в восторге от того, что внезапно обрела свободу», — говорит Дэн Мэтьюз, директор по мероприятиям и специальным проектам приюта.
Мэтьюз утверждает, что животному повезло выжить в LEMSIP: «Это была ужасная лаборатория, и активисты по защите прав животных десятилетиями протестовали против нее. Шимпанзе там смотрели телевизор и никогда не видели дневного света». По его словам, Ванилла может прожить в таких условиях еще 30–40 лет. «Кажется, она в восторге от того, что у нее есть свой собственный мир, наконец-то максимально приближенный к естественной среде обитания», — добавляет он.