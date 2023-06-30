Операторы попросили разрешение поднимать тарифы на связь на 5% сверх уровня инфляции

В декабре 2022 года ФАС признала компанию «МегаФон» виновной в необоснованном повышении тарифов на услуги сотовой связи. В мае оператор повысил тарифы для более чем 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. ФАС установила, что уровень изменения цен не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года.