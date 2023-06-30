Операторы попросили разрешение поднимать тарифы на связь на 5% сверх уровня инфляции

Рабочая группа по фиксированной связи предлагает разрешить мобильным операторам ежегодно поднимать тарифы на связь на 5% сверх уровня инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
По данным агентства, отбором и проработкой предложений занимается Минцифры. «Коммерсант» ранее писал, что министерство ознакомилось с прогнозом операторов о росте тарифов на связь на 5% в год к уровню инфляции.
По мнению Минцифры, индексация тарифов возможна только при выполнении нескольких условий. Так, операторы должны обеспечить дифференцированный подход, который гарантирует доступность услуг связи для всего населения. Также рост должен быть плавный и поэтапный.
В декабре 2022 года ФАС признала компанию «МегаФон» виновной в необоснованном повышении тарифов на услуги сотовой связи. В мае оператор повысил тарифы для более чем 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. ФАС установила, что уровень изменения цен не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года.