ФАС признала «Мегафон» виновным в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба признала компанию «Мегафон» виновной в необоснованном повышении тарифов на услуги сотовой связи. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС.
В мае оператор повысил тарифы для более чем 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. ФАС установил, что уровень изменения цен не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года.
«Служба провела анализ экономической обоснованности повышения и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. По мнению ведомства, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», — говорится в сообщении ведомства.
ФАС обязала компанию снизить тарифы до «экономически обоснованного уровня». Размер штрафа для «Мегафона» будет определен по итогам административного расследования.