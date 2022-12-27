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ФАС признала «Мегафон» виновным в нарушении антимонопольного законодательства

Виктория Шанина
Сегодня в 17:02

Федеральная антимонопольная служба признала компанию «Мегафон» виновной в необоснованном повышении тарифов на услуги сотовой связи. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В мае оператор повысил тарифы для более чем 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. ФАС установил, что уровень изменения цен не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года.

«Служба провела анализ экономической обоснованности повышения и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. По мнению ведомства, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

ФАС обязала компанию снизить тарифы до «экономически обоснованного уровня». Размер штрафа для «Мегафона» будет определен по итогам административного расследования.

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МегафонФАС России
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