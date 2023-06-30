Новый сезон «Утреннего шоу» выйдет в сентябре

Apple TV+ объявил, что новые серии драматического сериала «Утреннее шоу» выйдут на стриминге 14 сентября. Всего в новом сезоне будет 10 эпизодов.
Третий сезон шоу продолжится после клиффхэнгера, связанного с пандемией, в конце второго сезона. Вот что говорится в логлайне: «Будущее сети ставится под вопрос, а лояльность оказывается на грани, когда технологический титан проявляет интерес к UBA. Формируются неожиданные союзы, частные секреты становятся оружием, и каждый вынужден столкнуться со своими основными ценностями как в редакции, так и за ее пределами».
Главные роли в сериале исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, которые также являются исполнительными продюсерами. Помимо них, в третьем сезоне снимаются Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Грета Ли, Джон Хэмм, Николь Бехари и Джулианна Маргулис.
В мае этого года стало известно, что «Утреннее шоу» продлили на четвертый сезон еще до выхода третьего. Когда на экранах появится четвертый сезон, пока неясно. Также доподлинно неизвестно, вернутся ли в нем Энистон и Уизерспун.