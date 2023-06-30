Новый сезон «Утреннего шоу» выйдет в сентябре

Третий сезон шоу продолжится после клиффхэнгера, связанного с пандемией, в конце второго сезона. Вот что говорится в логлайне: «Будущее сети ставится под вопрос, а лояльность оказывается на грани, когда технологический титан проявляет интерес к UBA. Формируются неожиданные союзы, частные секреты становятся оружием, и каждый вынужден столкнуться со своими основными ценностями как в редакции, так и за ее пределами».