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В России перестал работать Tinder. Жители Сочи устроили по этому поводу поминки

Виктория Шанина
Сегодня в 09:30

Сервис для онлайн-знакомств Tinder окончательно перестал работать в России. Об этом сообщает ТАСС.

При попытке зайти в приложение всплывает уведомление об ошибке с кодом 0 (технические неполадки). Из онлайн-магазинов App Store и Google Play сервис пропал.

Как отмечают ведомости, пользоваться сервисом все еще можно через прокси-серверы.

Телеграм-канал «Сочи Онлайн» опубликовал видео с прощания с Tinder — местные жители решили устроить настоящие поминки.

«Местные гении креатива оделись во все черное и взяли с собой веточки гвоздики. Они рассказывают личные истории и призывают знакомиться в реальности на их вечеринке», — пишет «Сочи Онлайн».

О своем уходе из России Match Group, владеющая Tinder, сообщила в начале мая. Тогда же в компании заявили, что этот процесс будет завершен к 30 июня.

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