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Джеймс Блейк выпустил танцевальный трек «Big Hammer» и анонсировал новый альбом

Семён Гудошников
Сегодня в 18:00

Британский певец и композитор Джеймс Блейк анонсировал новый альбом. Пластинка «Playing Robots Into Heaven» выйдет в сентябре и должна вернуть артиста к корням экспериментальной танцевальной музыки.

Это чувствуется и в первом сингле с альбома «Big Hammer». Stereogum описывает его как нервный клубный трек, почти полностью инструментальный, за исключением нескольких вокальных дансхолл-семплов.

Видео на «Big Hammer» снял режиссер Оскар Хадсон, сотрудничавший ранее с Radiohead и Bonobo. В клипе кадры с видеорегистратора чередуются с записями камер видеонаблюдения, а в центре действия — группа молодых людей, грабящих банки и магазины.

Блейк экспериментировал с танцевальной и инструментальной музыкой в ранних записях, пока не прославился меланхоличными балладами, где важной частью стал его томный вокал.

Предыдущий лонгплей лондонского музыканта — «Friends That Break Your Heart» — вышел в октябре 2021 года. Это сборник баллад, записанный вместе с певицей SZA и американским рэпером J.I.D.

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