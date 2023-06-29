Джеймс Блейк выпустил танцевальный трек «Big Hammer» и анонсировал новый альбом

Видео на «Big Hammer» снял режиссер Оскар Хадсон, сотрудничавший ранее с Radiohead и Bonobo. В клипе кадры с видеорегистратора чередуются с записями камер видеонаблюдения, а в центре действия — группа молодых людей, грабящих банки и магазины.