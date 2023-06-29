Джеймс Блейк выпустил танцевальный трек «Big Hammer» и анонсировал новый альбом

Британский певец и композитор Джеймс Блейк анонсировал новый альбом. Пластинка «Playing Robots Into Heaven» выйдет в сентябре и должна вернуть артиста к корням экспериментальной танцевальной музыки.
Это чувствуется и в первом сингле с альбома «Big Hammer». Stereogum описывает его как нервный клубный трек, почти полностью инструментальный, за исключением нескольких вокальных дансхолл-семплов.
Видео на «Big Hammer» снял режиссер Оскар Хадсон, сотрудничавший ранее с Radiohead и Bonobo. В клипе кадры с видеорегистратора чередуются с записями камер видеонаблюдения, а в центре действия — группа молодых людей, грабящих банки и магазины.
Блейк экспериментировал с танцевальной и инструментальной музыкой в ранних записях, пока не прославился меланхоличными балладами, где важной частью стал его томный вокал.
Предыдущий лонгплей лондонского музыканта — «Friends That Break Your Heart» — вышел в октябре 2021 года. Это сборник баллад, записанный вместе с певицей SZA и американским рэпером J.I.D.