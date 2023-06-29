Главную премьеру Дягилевского фестиваля покажут в сети

В онлайн-кинотеатре Okko проведут прямую трансляцию главного события Дягилевского фестиваля, постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского — «Персефона» и «Симфония псалмов».
Спектакль исполнят оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna под руководством режиссера Анны Гусевой и дирижера Теодора Курентзиса. Начало трансляции — 2 июля в 18.00 по Москве.
В «Симфонии Псалмов» Стравинский, как представитель модерна, ищет новую выразительность, лишенную романтических сентиментов, и поиски приводят его к Баху и мастерам раннего барокко, говорится на сайте фестиваля. В «Персефоне» же мастер заново сочиняет ритуал весны, но в отличие от «Весны священной» использует более мягкую и лирическую музыку.
Роль Персефоны в постановке исполнит Айсылу Мирхафизхан, Эвмолпа — Егор Семенов, Плутона — Александр Челидзе.
Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов в России. С 2003 года он проходит в Перми, где провел детство Сергей Дягилев — выдающийся импресарио и популяризатор русской культуры за рубежом. В этом году фестиваль проходит с 22 июня по 2 июля.