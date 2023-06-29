Главную премьеру Дягилевского фестиваля покажут в сети

Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов в России. С 2003 года он проходит в Перми, где провел детство Сергей Дягилев — выдающийся импресарио и популяризатор русской культуры за рубежом. В этом году фестиваль проходит с 22 июня по 2 июля.