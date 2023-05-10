Дягилевский фестиваль объявил программу 2023 года

Организаторы Дягилевского фестиваля в Перми объявили программу 2023 года. На этот раз фестиваль стартует 22 июня и продлится до 2 июля.
В программе запланированы оперные премьеры, экспериментальные пластические и театральные перформансы, а также концерты классической и альтернативной музыки.
Главным событием фестиваля станет премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского — «Персефона» и «Симфония псалмов». В спектакле будут задействованы оркестр, хор, танцевальная труппа musicAeterna, приглашенные артисты и перформеры. Музыкальным руководителем и дирижером выступит Теодор Курентзис, а режиссером — Анна Гусева.
Второй премьерой фестиваля станет оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф времени и разочарования». Новую постановку в режиссерской версии Елизаветы Мороз представит труппа Нижегородского театра оперы и балета. Ознакомиться c полной программой можно здесь.
В этом году Дягилевскому фестивалю исполняется двадцать лет. Для всех жителей и гостей Перми с 22 июня по 2 июля будет работать фестивальный клуб, а для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа.