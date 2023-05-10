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Дягилевский фестиваль объявил программу 2023 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:07

Организаторы Дягилевского фестиваля в Перми объявили программу 2023 года. На этот раз фестиваль стартует 22 июня и продлится до 2 июля.

В программе запланированы оперные премьеры, экспериментальные пластические и театральные перформансы, а также концерты классической и альтернативной музыки.

Главным событием фестиваля станет премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского — «Персефона» и «Симфония псалмов». В спектакле будут задействованы оркестр, хор, танцевальная труппа musicAeterna, приглашенные артисты и перформеры. Музыкальным руководителем и дирижером выступит Теодор Курентзис, а режиссером — Анна Гусева.

Второй премьерой фестиваля станет оратория Георга Фридриха Генделя «Триумф времени и разочарования». Новую постановку в режиссерской версии Елизаветы Мороз представит труппа Нижегородского театра оперы и балета. Ознакомиться c полной программой можно здесь.

В этом году Дягилевскому фестивалю исполняется двадцать лет. Для всех жителей и гостей Перми с 22 июня по 2 июля будет работать фестивальный клуб, а для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа.

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Игорь СтравинскийТеодор КурентзисАнна ГусеваФридрих Гендель
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