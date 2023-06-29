Собчак откроет в Петербурге ресторан с русской кухней

Ксения Собчак откроет в Петербурге ресторан «Ветер». Об этом она рассказала в одном из своих телеграм-каналов.
Заведение с террасой и видом на Неву расположится на Мытнинской набережной, 6, на корабле «Летучий голландец». Metro пишет, что открытие запланировано на 1 июля.
В меню будут преимущественно блюда русской кухни — к примеру, голубцы и пельмени, а также морепродукты и рыба.
Собчак привела прайс на несколько позиций: парфе из печени птицы, вишня, пекан за 700 рублей; тартар из говядины, пармезан, корнеплоды пай — 980 рублей; салат из пяти видов капусты — 450 рублей; гратен, оливье, черная икра — 980 рублей.
Партнерами выступили бренд-шеф Владимир Чистяков и ресторатор Антон Пинский — давний компаньон Тимати. Название «Ветер» выбрано по итогам голосования подписчиков Собчак, в качестве других вариантов рассматривались «Тройка» и «Маяк».