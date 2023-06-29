«Яндекс Маркет» и проект «От ба» выпустили коллекцию пледов. Их связали бабушки

На «Яндекс Маркете» появились пледы ручной вязки из новой эксклюзивной коллекции, созданной совместно с проектом по поддержке творческих пенсионеров «От ба».
Пледы связали бабушки-мастерицы, которые живут в разных уголках страны. Изделия украшены рисунком в виде разноцветных плиток с узорами и без.
«Такой плед можно использовать и летом и зимой: например, загорать на нем на пляже в солнечный день или укрываться им дома в морозные вечера», — подчеркивают в «Маркете».
Всего таких изделий 50 штук. Заказать их можно только на «Маркете» в разделе «Ремесла».
«Мы хотим, чтобы люди творили в любом возрасте и где бы ни находились — в большом городе или деревушке далеко от него. И нам важно, чтобы то, что они создают, было востребованным. Наша совместная коллекция — это отличная возможность для одних людей реализовать себя творчески, а для других — обзавестись полезной и красивой вещью», — подчеркнула основатель проекта «От ба» Дарья Леднева.
Раздел «Ремесла» появился на «Маркете» весной 2022 года. В нем можно приобрести предметы интерьера, произведенные российскими художниками и мастерами.
Художники и производства для «Ремесел» отбирались кураторами онлайн-галереи Sample Александрой Лекомцевой, Анной Наумовой и Соней Симаковой.