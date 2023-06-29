«Яндекс Маркет» и проект «От ба» выпустили коллекцию пледов. Их связали бабушки

«Мы хотим, чтобы люди творили в любом возрасте и где бы ни находились — в большом городе или деревушке далеко от него. И нам важно, чтобы то, что они создают, было востребованным. Наша совместная коллекция — это отличная возможность для одних людей реализовать себя творчески, а для других — обзавестись полезной и красивой вещью», — подчеркнула основатель проекта «От ба» Дарья Леднева.