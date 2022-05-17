«Яндекс Маркет» запустил раздел с товарами, которые создали российские художники и мастера

На платформе «Яндекс Маркет» появился раздел «Ремесла», где можно приобрести предметы интерьера, произведенные российскими художниками и мастерами.

«Все они [товары] произведены специально для проекта в мастерских и на заводах разных регионов России. Мы хотим наполнить старые ремесленные формы новым смыслом и помочь им найти свое место в современном доме», — сообщили в «Яндексе».

Художники и производства для «Ремесел» отбирались кураторами онлайн-галереи Sample Александрой Лекомцевой, Анной Наумовой и Соней Симаковой.

Среди участников проекта — «Крестецкая строчка», Гусевской Хрустальный Завод, Гжельский фарфоровый завод, художницы Алена Ракова и Наташа Гончарова.

На фоне ухода международных торговых сетей количество посетителей онлайн‑магазинов российских марок в марте увеличилось на 23% относительно февраля, а в апреле было на 17% больше, чем в феврале, рассказали в «Мегафоне» 5 мая. Более активно ассортимент изучали женщины: на их долю пришлось 82% от общего числа посетителей.