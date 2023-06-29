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В порту Петербурга нашли 50 килограммов кокаина в контейнере с бананами

Семён Гудошников
Сегодня в 12:12

В петербургском порту таможенники обнаружили 50 килограммов кокаина, который перевозился в холодильном контейнере вместе с бананами. Об этом говорится на сайте Федеральной таможенной службы.

Согласно документам, 10 рефрижераторов с бананами следовали из Африки через Европу в Узбекистан на нескольких кораблях. В Петербурге, по данным Mash, груз планировалось перегрузить в фуры.

Петербургские инспекторы просканировали контейнеры и заметили в одном из них посторонние предметы. Наркотик находился в скрытой полости холодильной установки. Оттуда таможенники достали 50 брикетов с белым порошком, завернутых в пленку. Экспертиза показала, что это кокаин.

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Правоохранители завели уголовное дело по статье 229.1 УК (контрабанда наркотических средств). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы со штрафом до 1 млн рублей. Общая стоимость найденного наркотика превышает 450 млн рублей.

В мае ФСБ изъяла на российско-белорусской границе 492 килограмма латиноамериканского кокаина, который следовал в Польшу. Сотрудники ведомства нашли 116 упаковок наркотика в тайнике большегруза.

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