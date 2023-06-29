В порту Петербурга нашли 50 килограммов кокаина в контейнере с бананами

В петербургском порту таможенники обнаружили 50 килограммов кокаина, который перевозился в холодильном контейнере вместе с бананами. Об этом говорится на сайте Федеральной таможенной службы.
Согласно документам, 10 рефрижераторов с бананами следовали из Африки через Европу в Узбекистан на нескольких кораблях. В Петербурге, по данным Mash, груз планировалось перегрузить в фуры.
Петербургские инспекторы просканировали контейнеры и заметили в одном из них посторонние предметы. Наркотик находился в скрытой полости холодильной установки. Оттуда таможенники достали 50 брикетов с белым порошком, завернутых в пленку. Экспертиза показала, что это кокаин.
Правоохранители завели уголовное дело по статье 229.1 УК (контрабанда наркотических средств). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы со штрафом до 1 млн рублей. Общая стоимость найденного наркотика превышает 450 млн рублей.