В порту Петербурга нашли 50 килограммов кокаина в контейнере с бананами

Петербургские инспекторы просканировали контейнеры и заметили в одном из них посторонние предметы. Наркотик находился в скрытой полости холодильной установки. Оттуда таможенники достали 50 брикетов с белым порошком, завернутых в пленку. Экспертиза показала, что это кокаин.