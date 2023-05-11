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ФСБ перехватила почти 500 килограмм кокаина на пути в Польшу

Виктория Шанина
Сегодня в 14:46

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку ввоза в Россию 492 килограммов кокаина, который следовал в Польшу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства (ЦОС).

По данным ЦОС, это латиноамериканский кокаин, страна происхождения не уточняется. Партия была изъята на российско-белорусской границе, в Смоленской области.

Сотрудники ФСБ нашли тайник с 116 упаковками с наркотиками в тайнике большегрузного автомобиля. У фуры был государственный регистрационный знак Турции.

После обнаружения тайника правоохранители также выяснили, что аналогичным маршрутом едет еще один автомобиль с кокаином. В тайнике второй фуры перевозили еще 373 упаковки с наркотиками.

С поличным задержан организатор контрабанды наркотиков. В ЦОС уточнили, что он иностранный гражданин. Его заключили под стражу, на какой срок — не раскрывается.

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