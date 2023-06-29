Синод в Константинополе восстановил в сане священника, заменившего в молитве «победу» на «мир»

Патриарх Кирилл впервые прочел молитву «О святой Руси» в сентябре 2022 года. Позже он благословил читать ее во всех православных храмах. Коваль заменил слово «победа» на «мир» во фразе «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу». На Коваля подали заявление прихожане, после чего в феврале 2023-го его запретили в священнослужении.