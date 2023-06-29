Реклама
Новости

Синод в Константинополе восстановил в сане священника, заменившего в молитве «победу» на «мир»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:53

Священный синод Константинопольского патриархата на заседании решил восстановить в сане московского священника Иоанна Коваля. Об этом говорится на сайте церковного секретариата.

Синод рассмотрел апелляцию Коваля и пришел к выводу, что РПЦ лишила его сана не по церковным причинам, а из‑за слов о российской военной операции на Украине. Московский священник продолжит службу в Константинопольском патриархате Варфоломея I, под юрисдикцией которого теперь находится.

Коваля, который заменил слово «победа» на «мир» в молитве «О святой Руси», церковный суд Москвы лишил сана в мае. Протоирей Владислав Цыпин уточнил, что дело не в одном только слове «мир», главная причина — отказ Коваля выполнять указания викария и «повиноваться священноначалию».

Патриарх Кирилл впервые прочел молитву «О святой Руси» в сентябре 2022 года. Позже он благословил читать ее во всех православных храмах. Коваль заменил слово «победа» на «мир» во фразе «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу». На Коваля подали заявление прихожане, после чего в феврале 2023-го его запретили в священнослужении.

расскажите друзьям
теги
РПЦ
люди
Патриарх Кирилл
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»