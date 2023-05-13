Церковный суд лишил сана священника, который заменил в молитве слово «победа» на «мир»

Протоиерей пояснил, что Коваль «дал свою собственную редакцию той молитвы, которая читается в церкви в связи с военной операцией, и отказывался исполнять всякого рода указания со стороны викария». При этом во время судебного заседания священник так же отказался что‑либо менять.