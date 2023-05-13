Церковный суд лишил сана священника, который заменил в молитве слово «победа» на «мир»

Церковный суд Москвы решил лишить сана иерея Ионна Коваля, который заменил слово «победа» на «мир» в молитве «О святой Руси». Об этом пишет «Правмир» со ссылкой на председателя Епархиального суда Москвы протоиерея Владислава Цыпина. Решение суда было единогласным.
Протоиерей пояснил, что Коваль «дал свою собственную редакцию той молитвы, которая читается в церкви в связи с военной операцией, и отказывался исполнять всякого рода указания со стороны викария». При этом во время судебного заседания священник так же отказался что‑либо менять.
По словам Цыпина, дело не в одном слове «мир», главное основание для лишения сана — «принципиальный отказ повиноваться священноначалию».
Патриарх Кирилл впервые прочел молитву «О святой Руси» в сентябре 2022 года. Позже он благословил читать ее во всех православных храмах. Коваль заменил слово «победа» на «мир» во фразе: «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу».
На Коваля подали заявление прихожане, после чего в феврале 2023-го его запретили в священнослужении. Церковный суд постановил лишить его сана 11 мая. Теперь это решение должен утвердить Патриарх Кирилл, у Коваля есть возможность подать апелляцию.