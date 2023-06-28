Реклама
Новости

Джиллиан Андерсон снимется в драме «The Abandons». Ее снимет Курт Саттер для Netflix

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:35

Актриса Джиллиан Андерсон, известная по сериалам «Секретные материалы» и «Корона», снимется в драме «The Abandons». Ее поставит Курт Саттер («Сыны анархии», «Щит») для стримингового сервиса Netflix, сообщил Deadline.

Андерсон сыграет Констанс — матриарха богатой семьи Ван Несс, которая унаследовала, а затем удвоила состояние своего мужа. Ее обаяние и безжалостность привлекли к ней ряд политических союзников.

Другую роль в «The Abandons» исполнит звезда «Игры престолов» Лена Хиди. Она сыграет набожную ирландку Фиону, которая, не имея собственных детей, воспитывает четырех сирот.

Известно, что действие сериала развернется в Орегоне в середине XIX века. В центре истории окажутся семьи, пытающиеся сохранить свои земли в условиях, когда коррумпированные властьимущие пытаются вытеснить из из родных мест. Чтобы дать отпор чиновникам и богачам, они объединяются и вступают на кровавый путь.

Саттер выступит шоураннером проекта и его исполнительным продюсером. Помимо него, сериалом займутся продюсер Эмми Гринвис и режиссеры Стивен Суржик и Отто Батхерст.

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Джиллиан АндерсонКурт СаттерЛена ХидиОтто Батхерст
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»