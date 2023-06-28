Джиллиан Андерсон снимется в драме «The Abandons». Ее снимет Курт Саттер для Netflix

Известно, что действие сериала развернется в Орегоне в середине XIX века. В центре истории окажутся семьи, пытающиеся сохранить свои земли в условиях, когда коррумпированные властьимущие пытаются вытеснить из из родных мест. Чтобы дать отпор чиновникам и богачам, они объединяются и вступают на кровавый путь.