Лина Хиди появится в вестерне «The Abandons»

Сериал создаст Курт Саттер, работавший ранее над «Сынам анархии» и «Левшой». Кинематографист представит историю о нескольких семьях, живших в Орегоне в 1850-х годах и столкнувшихся с экспансией колонизаторов на Диком Западе.
Коренным жителям не осталось ничего, кроме как объединиться и попытаться дать отпор богачам, жаждущим завладеть их землями. В своей борьбе за правосудие они вышли далеко за рамки закона.
Хиди сыграет сильную и набожную ирландку-матриарха Фиону, которая, не имея собственных детей, воспитывает четырех сирот. Кто еще сыграет в проекте, пока не раскрывается.
Саттер выступит создателем, шоураннером и исполнительным продюсером сериала. Стивен Суржик станет исполнительным продюсером и режиссером вместе с Отто Батерстом и Эмми Гринвис.