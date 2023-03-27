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Лина Хиди появится в вестерне «The Abandons»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:58

Британская актриса Лина Хиди, наиболее известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», сыграет в вестерне «The Abandons». Его выпустит стриминговый сервис Netflix, сообщил Deadline.

Сериал создаст Курт Саттер, работавший ранее над «Сынам анархии» и «Левшой». Кинематографист представит историю о нескольких семьях, живших в Орегоне в 1850-х годах и столкнувшихся с экспансией колонизаторов на Диком Западе.

Коренным жителям не осталось ничего, кроме как объединиться и попытаться дать отпор богачам, жаждущим завладеть их землями. В своей борьбе за правосудие они вышли далеко за рамки закона.

Хиди сыграет сильную и набожную ирландку-матриарха Фиону, которая, не имея собственных детей, воспитывает четырех сирот. Кто еще сыграет в проекте, пока не раскрывается.

Саттер выступит создателем, шоураннером и исполнительным продюсером сериала. Стивен Суржик станет исполнительным продюсером и режиссером вместе с Отто Батерстом и Эмми Гринвис.

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Лина ХидиКурт Саттер
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